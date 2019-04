Demasiada propina para ser verdad

La cuenta alcanzó los 53,70 euros, pero los clientes dejaron en el 'cofre' nada menos que 110. Algo no cuadraba. Es cierto que podía (y puede) ser una propina generosa después de disfrutar de una comida y un atendimiento de calidad, pero en el restaurante pensaron que tenía que haber sido un error y decidieron aprovechar las redes sociales para buscar a los comensales.

"El camarero me avisó y desde el principio nos pareció demasiada propina para el importe de la cuenta". Los clientes ya se habían marchado. Sergio Acosta trabaja en cocina. Es el responsable de la cafetería La Placita, un negocio familiar ubicado en un genuino rincón de la costa de San Andrés y Sauces, y ayer se mostraba sorprendido por el recorrido que está teniendo lo que a su juicio fue "un gesto" que entiende "normal". No ve extraño buscar a personas para la devolución de un dinero. Quizás, solo tal vez, la realidad colectiva, aunque él lo viva de forma diferente, no sea tan honesta. ¿Cuántos se hubieran quedado sin más con el importe sobrante? Un total de 56,30 euros.

El mensaje a través de Facebook fue claro: "Reembolso. Estamos buscando a unos clientes que por error han dejado más dinero del importe facturado. Sabemos quienes son, pero no disponemos de los datos para su localización y devolverles su dinero. Así que si ven este mensaje, por favor, pónganse en contacto con nosotros". La publicación ya cuenta con la respuesta de varias personas que agradecen que todavía hoy exista "gente honrada". Y en verdad, no les falta razón.

La comida tuvo lugar el pasado viernes. Bacalao, pan, lasaña de carne, bebida, café... "Los clientes eran extranjeros pero si vienen ahora sin duda que los reconoceríamos". Pero por ahora, "no han vuelto". Sergio prefiere no dar tampoco el dato del número de comensales. Tampoco siente que haya que ir más allá.

Esperaron hasta el domingo, ante la posibilidad de que los clientes se estuvieran hospedando por la zona y repitieran visita, lo que no se produjo. Al final optaron por iniciar la búsqueda a través de Facebook. El responsable del establecimiento apunta que "sabemos de la repercusión que tienen las redes sociales, lo que a veces no es tan positivo. En ocasiones se ponen comentarios (en plataformas virtuales) por situaciones que se pueden corregir perfectamente en el momento, pero que no se dicen y que luego se expresan en la red y pueden hacer mucho daño".

Sergio Acosta advierte de que "no es raro" que los comensales "nos dejen propinas y en ocasiones superiores a los 50 euros, pero cuando el importe de la comida es mucho mayor. Lo que nos sorprendió es que por una comida de poco más de 53 euros te dejen 110. Eso no es normal".

Una hipótesis plausible sería que los clientes hubieran querido dejar 60 euros, algo menos de seis euros de propina, y que dejaran por error o despiste el otro billete de 50. En el fondo, en la cafetería La Placita tampoco importa mucho las razones, simplemente no quieren quedarse con aquello que posiblemente no sea suyo. Y sí, se agradece.