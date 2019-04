El silbo gomero compite por la Palma de Oro en Cannes

La isla de la Gomera y, en concreto, su silbo, tendrán una presencia destacada en la 72 edición del Festival de Cannes, al que llegará dentro de una película del rumano Corneliu Porumboiu que competirá por la Palma de Oro.

'La Gomera' es la propuesta de Porumboiu para su primera participación en la competición por la Palma de Oro de Cannes.

Cuenta la historia de Cristi, un policía interpretado por Vlad Ivanov, que viaja a la isla española para aprender a comunicarse mediante el silbo.

Un aprendizaje en el contexto de una investigación sobre la mafia y en el que el silbo (lenguaje silbado que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco) juega un importante papel.

"Hace unos años vi un documental sobre el silbo. Este lenguaje fascinante, ahora casi extinguido en la isla de la Gomera, me inspiró y motivó para escribir esta historia", explicó Porumboi en un comunicado reproducido por La Gomera Film Comission.

Su película se centra en "un posible uso de este lenguaje ancestral en un mundo en el que la comunicación se ha vuelto más controlada, con un conflicto directo entre lo verbal y lo no verbal".

Porumboiu es un cineasta habitual en Cannes, donde ya participó con sus filmes 'Calatorie la oras' (2003), 'A fost sau n-a fost?' (2006), 'Politist, adjectiv' (2009) y 'Comoara' (2015), pero nunca en la competición oficial.

Este año se medirá con nombres consagrados como Pedro Almodóvar, que competirá con 'Dolor y Gloria'; Ken Loach ('Sorry we missed you'); los hermanos Dardenne ('Le jeune ahmed'); Marco Bellochio ('Il traditore') o Terrence Malick ('A hidden life').