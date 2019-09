Guterres: "Se acaba el tiempo pero no es demasiado tarde"

En los últimos meses António Guterres ha visitado como secretario general de Naciones Unidas Tuvalu, una de las pequeñas islas nación amenazada por la subida de los niveles del mar; Mozambique, golpeada por ciclones consecutivos sin precedentes y las Bahamas, sometidas durante más de dos días a la furia fija del huracán Dorian. En esos viajes el portugués ha visto "no simplemente una destrucción horrible", sino "apocalíptica" y este lunes, al inaugurar su Cumbre de Acción Climática, ha querido recordar ese horror pero para señalar la urgencia, la demanda, de actuar ante la emergencia. "Cuando vemos eso no estamos viendo solo daños. Estamos viendo el futuro, si no actuamos ahora".



Esa exigencia de acción inmediata a toda la sociedad pero, sobre todo, a los responsables políticos, ha sido el grito de guerra de Guterres en la apertura de la cita, en la que se espera con expectación la intervención de una invitada especial, la activista adolescente Greta Thunberg, que ha definido la jornada de "día crucial". Y es que aunque la cumbre de Guterres no tiene carácter legislativo, sí aspira a crear un nuevo impulso que acabe plasmándose en objetivos concretos y más ambiciosos aún que los que fijó el Acuerdo de París que deberían concretarse en la próxima COP25 en Chile en diciembre.





On my way to the United Nations. Today I'm speaking in the General Assembly at the Climate Action Summit. This is such a crucial day, world leaders are gathering at the UN in New York to decide on our future. The eyes of the world will be upon them. pic.twitter.com/0GSjmfqoxW