La historia del barraquito: nació en uno de los bares más conocidos de Tenerife

"Un barraquito, por favor es una de las demandas más comunes de escuchar en un local de restauración en Tenerife. Este tipo de café tiene su historia en esta isla, concretamente en la capital, en Santa Cruz.

Para encontrar el inicio de esta historia, debemos escuchar una canción de la chicharrera Pepi Carrillo: "Tanto café tomaba al día el señor don Sebastián, que a su cortado hoy le llaman 'barraquito' en la ciudad". Una canción que se compuso en uno de los bares más conocidos de la capital.

El programa 'Punto de Partida', que se emite en Televisión Canaria, se desplazó hasta el Imperial, un bar ubicado en una de las esquinas de la plaza de La Paz y que lleva setenta años abierto y en el que nació y creció su actual dueño, Manolo García.

Un hombre popular

El periodista Miguel Daswani charla con Manolo, que llegó a conocer al hombre del que trata la canción: "Tenía 6 o 7 años y venía por aquí con mis padres. Ese señor era un hombre muy carismático en Santa Cruz, sobre todo en las antiguas Fiestas de Invierno".

Tras haber nacido el barraquito en el Imperial, no hay mejor persona que su dueño para explicar los ingredientes que tiene que tener este tipo de café: "café, leche condensada, cáscara de limón, unos granos de café, espuma por encima (según el gusto del consumidor) y el licor". Todo esto por 1,70 euros.

Un barraquito que, en el Imperial, es casi un delito no acompañar con uno de sus bocadillos de pollo. Como dice Manolo, "es el que más éxito tiene". Una historia, la del barraquito, que ha ido acompañando al Imperial a lo largo de su historia y que solo se puede desear que siga así muchos años más.