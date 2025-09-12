Cuatro islas en 24 horas: el último reto de Rotren y TheGrefg en Canarias para devolver un coche

Una devolución de coche nunca había sido tan épica. El creador de contenido tinerfeño Javi, conocido en redes como Rotren, acompañado de amigos y colaboradores, decidió convertir la obligación de regresar un vehículo en un desafío que mantuvo en vilo a sus seguidores: cuatro islas en menos de 24 horas, a través de barcos, carreteras imposibles y un vuelo contrarreloj.

Un reto que llegó impulsado por las vacaciones de su amigo TheGrefg, que pasó varias semanas recorriendo el Archipiélago desde Lanzarote hasta El Hierro, pasando por las siete islas sin contar La Graciosa.

Una aventura de tierra, mar y aire

El viaje comenzó con retrasos y sustos. El coche había sufrido las consecuencias de recorrer más de 38 playas en 20 días, quedando lleno de arena, con algún rasguño y hasta una bandeja rota tras quedar atrapado en la arena. Entre bromas, los protagonistas aseguraban que el vehículo llevaba consigo “arena de las siete islas” como recuerdo.

TheGrefg y Rotren en la cima del Teide durante una visita del creador de contenidos murciano a la Isla. / E. D.

El plan incluía saltar de isla en isla en una carrera contra el tiempo:

Tenerife a Gran Canaria en ferry.

en ferry. Noche rápida en hotel antes de continuar.

Gran Canaria a Fuerteventura en otro barco.

en otro barco. Desde allí, directo a Lanzarote, donde esperaba la prueba final: entregar el coche y coger un vuelo casi inmediato.

Los nervios aumentaban cuando los retrasos en los ferris y las largas horas de carretera hacían peligrar la misión. “Tres horas para cumplir el reto”, comentaban mientras mostraban un cronómetro en pantalla.

Entre memes, cansancio y tensión

No todo fueron tensiones. El grupo mantuvo el humor en todo momento. También hubo momentos de agotamiento real, con biodramina de por medio y cámaras que captaban bostezos y quejas de sueño.

Pese a todo, la energía del equipo se mantenía: “Un like para bajar el coche de Cupra”, decían entre risas, mientras el vehículo sufría las aventuras de la expedición.

La entrega a contrarreloj

La parte más crítica llegó en Lanzarote. Con el tiempo contado, debían entregar el coche y embarcar en el vuelo de regreso. Contra todo pronóstico, consiguieron devolver el vehículo con 21 minutos de margen. “Ha sido una locura, pero lo logramos”, celebraban entre aplausos.

El coche, a pesar de golpes y arañazos, fue entregado “en condiciones aceptables” según los protagonistas. Una proeza que ellos mismos describieron como “un acto de amor” más que un simple favor.

Celebración en guachinche y promesa de más

El final no podía ser más canario: una comida de celebración en un guachinche tinerfeño, rodeados de amigos y colaboradores que habían participado en el proyecto. Allí, Javi agradeció públicamente a su equipo de grabación, edición y apoyo logístico, recordando que sin ellos la aventura habría sido imposible.

“Cuatro islas en menos de 24 horas, tierra, mar y aire. Todo por devolver el coche de un colega”, resumió entre risas y orgullo. El cierre llegó con una promesa: volver con nuevos proyectos y el regreso de los streams diarios, ahora con la energía renovada tras una experiencia que dejó a sus seguidores expectantes de lo que vendrá.