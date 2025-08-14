Ni Toledo ni Valladolid: este es el pequeño pueblo que fue la primera capital de España
Madrid no ha sido la única capital que ha tenido este país
Este es el pueblo español más buscado en Internet
Madrid es la actual capital de España, pero no ha sido la primera y quién sabe si será la última. En los siglos pasados nuestra nación ha ido cambiando de capital debido a las comodidades de los reyes y a los conflictos del país.
La primera ciudad capital histórica que tuvo España fue Toledo, nombrada durante el reinado de Carlos I de España y V de Alemania. Además de Toledo, España ha tenido otras grandes ciudades como capitales. Lo cierto es que un pequeño pueblo se coló entre las importantes ciudades.
¿Qué pueblo se consagró como primera capital de España?
La historia de este país es muy amplia y por ella han pasado una numerosa cantidad de reyes que han ido tomando decisiones en ocasiones en beneficio propio y otras pensando en la sociedad.
Según Canal de Extremadura, Trujillo fue la primera capital de España. Con la muerte de Enrique IV a finales el siglo XV, la Corona de Castilla pasa a manos de Isabel I.
Tras este suceso sus majestades disfrutaban en el Palacio de Luis Chavez situado en Trujillo, dónde instalaron a la corte para consolidar el reino de Castilla. Fue aquí donde los reyes católicos firmaron importantes escrito su mandato como el Tratado de Alcaçobas.
En 1479 Isabel es la reina de Castilla y Fernando el rey de Aragón. Por lo que tiene lugar la fusión de las coronas de Castilla y Aragón y pasamos a conocer a los reyes católicos. Por ese motivo y hasta el nombramiento de una nueva capital del reino, a Trujillo se le otorga el privilegio de ser la primera capital de la historia de España.
