La calle de Tenerife que recuerda a Notting Hill

Encontrar el lugar ideal para la foto perfecta no siempre es fácil. Muchos pensamos en esos spot newyorquinos o en los paisajes maravillosos del sudeste asiático, pero cuando buscamos en 'casa', también podemos lugar escenarios perfectos.

Desde el Parque Nacional del Teide a la playa de Benijo, seguramente en alguno de estos lugares te has hecho alguna foto que no has podido dejar en enseñar en redes. Ya sea por la luz, el entorno o la compañía, la razón es lo de menos cuando encontramos la foto perfecta.

Ahora, unos tiktokers han encontrado una calle en Tenerife que no solo marca la diferencia, sino que nos puede trasladar de un plumazo al Notting Hill londinense. Y sí, si conoces este lugar ya tendrás en cuenta que la gran particularidad de esta vía son sus casas de colores.

El mejor spot

La tiktoker @carlaotaola_ es quien ha colgado el vídeo en sus redes con el título: "Mejor spot de Tenerife sin duda". En la publicación se muestra una calle de la isla, en concreto la calle Enrique Wolfson de Santa Cruz de Tenerife, con casa adosadas de diferentes colores: azul, amarillo, gris...

Y para tener una buena foto, nada mejor que un buen fotógrafo, que, en este caso, no es otro sino Álvaro Patón, tiktoker y profesor andaluz residente en Canarias, que se ha hecho popular por sus vídeos.

El principal problema

Sin embargo, no todo podía ser color de rosa, y el principal problema de tomar este lugar como escenario es el constante tráfico.