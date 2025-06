Así describe una tinerfeña las cuestas del norte de la isla

Si eres de Tenerife o alguna vez has visitado la isla, probablemente te hayas dado cuenta de su particular orografía. En algunas zonas, montar en bicicleta o en patinete es todo un reto, casi un deporte de riesgo no apto para todo el mundo. Y es que si hay algo que define al paisaje tinerfeño son sus pendientes, sobre todo en determinadas zonas.

Aunque en algunas zonas costeras del sur de Tenerife no nos demos mucha cuenta de ello, solo hay que desplazarse hasta el norte para darnos cuenta de lo pronunciadas que son las cuestas. Unas pendientes poco apropiadas para los conductores noveles y, mucho menos, para ir caminando.

Pues en este peculiar detalle ha caído una bloguera isleña, quien no ha dudado en crear un vídeo para sus redes sociales explicándole a un posible inquilino que no tenga coche cómo son las pendientes en el Norte.

Un largo recorrido

La bloguera @maribelmystica inicia el vídeo desde la parada de guaguas más cerca de su casa. Y, desde ahí, un largo recorrido que tendría que hacer a pie cualquier persona sin vehículo propio que quisiera visitarla o alquilar su vivienda.

"Solo para que te hagas una idea de la pendiente", afirma la joven, mientras muestra el camino a su casa grabado con un dispositivo fijo en su vehículo. "Mira la pendiente que toca ahora, flipa. Y todavía no estamos ni cerca de mi casa", apunta.

Vista del valle de La Orotava, en el norte de la isla. / E. D.

Efectivamente, con las imágenes no queda ninguna duda de cómo son las cuestas del norte: calles estrechas y empinadas, con viviendas alrededor y, eso sí, bonitas vistas al mar y la montaña.

Consejo

Y por si fuera poco y al posible inquilino aún no se le han quitado la ganas de alquilar, otro consejo: "Mi coche chatarra es un 1.600 de motor, pero un 1.400 tiene dificultades, y con un 1.200 ni lo intentes", aparece rotulado en un parte del vídeo.