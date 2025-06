Un popular influencer de viajes descubre en Canarias su playa favorita del mundo

Los influencers de viajes llenan sus redes, por regla general, de viajes impresionantes que son la envidia de muchos. Destinos paradisíacos en los que la naturaleza, religión, gastronomía y cultura se unen para dar sentido al viaje de nuestros sueños. En ocasiones, son las grandes urbes las que copan las redes, haciéndonos sentir que queremos estar ahí.

Pero a lo que no estamos tan acostumbrados es a que unos populares influencers de viajes hayan elegido Canariascomo su lugar en el mundo. Y no porque tengamos nada que envidiar a otros destinos, sino, probablemente, por la cercanía.

Mike y Mery (@mikeandmerytv) son dos jóvenes de Zaragoza que siempre han hablado muy bien de las islas. Principalmente, él se ha definido en muchos de sus vídeos como un enamorado de Canarias. En su última visita a la isla de La Palma, además, Mike ha encontrado su lugar en el mundo. Y es que, por muy lejos que uno se plantee viajar, en el archipiélago siempre encontraremos lugares que nada tienen que enviarle a otras regiones. Y con el punto extra de la cercanía de su gente.

Un vínculo especial con Canarias

El influencer no esconde en sus publicaciones lo que siente cuando viaja a las islas. De hecho, en varios de los vídeos y stories publicados de su viaje a La Palma dejó claro el cariño y amor que le transmite el archipiélago.

"Las Islas Canarias son mi lugar favorito del mundo mundial. Tengo algún tipo de vínculo con estas islas que aún no he descubierto. Solo lo siento, y quizás eso sea suficiente para sentirme en casa cada vez que piso el paraíso canario". Toda una declaración de amor la que el influencer realizó en uno de sus post, junto a un vídeo en el que muestra algunas de las razones por las que piensa de esta manera.

MikeandMery TV

Mi playa favorita del mundo

"Qué maravilla de paisaje. Es que parece que estás en una película... en un bosque de cuento", cuenta el joven en un momento del vídeo. Razones de sobra que le hacen querer volver siempre a Canarias.

Pero la sorpresa para sus seguidores llega cuando asegura haber encontrado la "mejor playa del mundo". Y no, no se encuentra en Bali, en Tailandia o en el Caribe. Se encuentra en La Palma y no es otra, sino la Playa de Nogales. "Debajo de una roca, arena negra, espuma blanca, es de locos el paisaje".

De tú a tú

En sus vídeos por las islas, tanto Mike como su pareja suelen alabar los paisajes canarios. De la montaña al mar, pasando por plataneras, cascadas y charcos naturales. "Todo lo encuentras en la misma isla. Y si no, probablemente lo encuentres en las otras siete", afirma. "Las Islas Canarias pueden mirarle de tú a tú a cualquier sitio", añade.