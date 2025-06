Continúan los despropósitos en el Teide: turistas se saltan los senderos, vehículos mal aparcados...

El Parque Nacional del Teide es uno de los principales atractivos de la isla de Tenerife. Una joya natural que es reconocida en todo el mundo y que, por tanto, es una visita obligada para todo el que decide pasar unos días de vacaciones en la isla.

Sin embargo, parece que la conciencia medioambiental que deberíamos tener, sobre todo cuando queremos visitar espacios de este tipo, queda atrás por conseguir la mejor foto, esa que indique que no solo estuvimos ahí, sino que llegamos a lugares excepcionales a los que no todo el mundo es capaz de acceder.

Pero esta foto, sin darnos cuenta, puede llevarnos a incumplir determinadas normas y, peor aún, a dañar nuestro entorno natural, ese que debemos proteger para generaciones futuras.

Denuncias constantes

Quienes no se cansan de concienciar y proteger estos espacios naturales son los ecologistas, que, prácticamente de forma constante, denuncian en sus redes sociales acciones por parte de turistas y residentes en las que se les ve incumpliendo la normativa, accediendo a lugares prohibidos, saliéndose de los senderos habilitados, aparcando fuera de las áreas destinadas a ello... Un sinfín de acciones que, a cambio de la foto perfecta, no hacen sino dañar el entorno.

Y, en este caso, la gran estrella de Tenerife también es el Parque Nacional del Teide, un espacio en el que la inconsciencia ha llevado incluso a hacer barbacoas o volar drones.

Subir laderas o aparcar mal

Los actos denunciados en los últimos días en el Parque Nacional en redes sociales tienen que ver, nuevamente, con la inconsciencia de algunos turistas, quienes no duran en subirse a las laderas, saliéndose de los senderos habilitados, o parar los vehículos en los márgenes de la carretera, en lugar de en las zonas específicas para ello.

En esta ocasión, han sido la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) e Isla de Resistencia los que han denunciado este hecho en sus redes sociales hace unos días. En el vídeo publicado, se puede ver cómo unos locales avisan a los turistas de que no se puede estar en esas zonas, al tratarse de un parque nacional.

Situación cáotica con decenas de vehículos aparcados en la carretera del Parque Nacional del Teide. / María Pisaca

"Esto es lo que pasa en El Teide el mismo día en que nos impiden una concentración. Nos van a seguir teniendo enfrente, se acabó la paciencia". Este es el texto que acompaña al vídeo, en el que se hace referencia la concentración que la plataforma Canarias tiene un límite tenía previsto llevar a cabo en el Teide contra el modelo turístico, pero que se ha visto aplazada al no conseguir los permisos necesarios.

¿Por qué no debemos salirnos de los senderos?

Es posible que haya quien se pregunte por qué no debemos salirnos de los senderos en espacios como el Teide, si, a simple vista, no parece que se dañe la naturaleza. Ante las dudas, la respuesta la podemos encontrar en el propio post publicado con la denuncia. Entre los comentarios, ATAN deja claro que "pisar fuera de sendero mata las nuevas plantas, compacta el suelo dificultando el crecimiento y destroza el refugio de invertebrados. Esto produce que se vaya perdiendo vegetación a un ritmo alarmante. Hay zonas donde ya no salen tajinastes por la cantidad de gente que pisotea para la foto de postureo".

De ahí la importancia de andar siempre por los espacios habilitados y no salirse de los senderos.

¿Cómo proteger los parques nacionales?

La Fundación Aquae, en su objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la protección medioambiental, ha publicado un listado con medidas que ayudan a conservar y proteger los parques nacionales:

No están permitidas las actividades o los comportamientos que supongan peligro para la conservación del parque.

En los parques nacionales no se permite arrancar o cortar la vegetación , ni recoger sus frutos, flores y semillas.

, ni recoger sus frutos, flores y semillas. Está prohibido molestar, herir, capturar o matar a los animales silvestres, sus huevos, crías o larvas.

Está prohibido introducir plantas o liberar animales.

o liberar animales. Debemos respetar el silencio de la naturaleza.

Dentro de los parques naturales no está permitida la emisión de luces o destellos deslumbrantes.

Tajinastes en Las Cañadas del Teide / Andrés Gutiérrez