El Hierro: una isla rodeada de misterios y leyendas

Los misterios rodean las Islas Canarias desde siempre. No hay isla que no cuente con sus particulares leyendas y, aunque muchos nos hemos acostumbrado a oír, por ejemplo, las historias de la Casa Lercaro o de las Brujas del Bailadero de Anaga en Tenerife, hay otras que pueden llegar a sorprendernos.

Pero para que una leyenda nos llame la atención, no solo hace falta una buena historia, sino también la persona adecuada para contárnosla y que los vellos se nos empiecen a erizar con el transcurso de la narración.

Nada mejor para ello que unos profesionales en esto del misterio como son Madrid Terror, especializados en ‘scape rooms’ de miedo en la capital del país.

El Hierro y sus misterios

Por alguna razón que desconocemos, estos especialistas en aterrar a su clientela se han fijado en la Isla del Meridiano para desvelarnos algunos misterios que, en la voz de quien los narra, nos pone en situación y nos genera un poco más de tensión de lo habitual.

“La isla donde los mapas fallan, las brújulas enloquecen y los cielos esconden algo que no quiere ser visto”. Así comienza la narración sobre El Hierro en un vídeo de poco más de cuatro minutos que han publicado en su cuenta de TikTok y que nos adentra en un mundo oscuro y tenebroso. “Dicen que El Hierro atrae lo inexplicable, que su aislamiento es el lugar perfecto para lo que no quiere ser visto”. ¿Y tú, te atreves a descubrir lo inexplicable?

Avistamiento de objetos

Una de las afirmaciones más recurrentes relacionadas con la isla de El Hierro es la que tiene que ver con el avistamiento de objetos voladores no identificados. Estos avistamientos han sido recurrentes, lo que da un aura aún más misteriosa a la isla.

Pero, además, otros hechos extraños han sido relacionados con la isla, quizás por anomalías magnéticas debido a su condición de isla volcánica. Desde brújulas que no marcan el norte o relojes que se paran, pero, ¿qué hay de cierto en ello? ¿Ha ocurrido de verdad o son solo leyendas?

Isla de San Borondón

En otro ámbito, una de las leyendas más populares del archipiélago es la de la isla de San Borondón, que estaría ubicada entre La Palma, El Hierro y La Gomera. Una isla ‘fantasma’ que solo algunos han relatado haber visto y que ha pasado a la historia como un mito más de Canarias.

Isla de San Borondón, al oeste de las Islas Canarias, según una de las cientos de cartas náuticas en las que aparece. / E. D.

Como no podía ser de otra manera, Madrid Terror se ha fijado también en ella. Y es que “una isla que aparece y desaparece” no podía no llamar la atención.

Descubierta en el siglo VI

Una de las leyendas cuenta que fue descubierta en el siglo VI por San Brandán, un monje irlandés que se dispuso a explorar el Atlántico después de habérselo indicado un ángel. Y, precisamente, es de él de quien tomaría el nombre.

Con el paso de los años, el monje volvió, pero ya no encontraba la isla. En ese momento, imploró a Dios por un lugar en el que desembarcar, y la isla emergió del fondo del océano. Una vez que se marcharon de la isla, esta volvió a sumergirse como una gran ballena.

Aparece en los mapas

En la cartografía antigua, San Borondón aparece dibujada junto a las otras islas e, incluso, hay registros oficiales de expediciones organizadas para encontrarla, explica Madrid Terror.

¿Una dimensión paralela, una isla intermitente entre mundos, un efecto óptico o una distorsión magnética? Estas son algunas teorías que se barajan, aunque para los isleños, según esta cuenta de TikTok, está claro: “San Borondón existe, pero no se deja ver por cualquiera”.