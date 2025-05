Grison, de La Resistencia, desata la locura en un avión rumbo a Tenerife

No es ninguna sorpresa ver a a Grison, el popular miembro del talk show La Resistencia, caminando por las calles de Tenerife, una isla por la que el conocido beatboxer siente un cariño especial, como ya ha demostrado en múltiples ocasiones.

Sin ir más lejos, el pasado enero fue viral su visita al Siam Park, el mejor parque acuático del mundo según Trip Advisor, después de tirarse de The Tower of Power, el impresionante tobogán no apto para cardiacos.

En esta ocasión ha visitado La Laguna para participar en el festival Sopa de Letras que tiene lugar en estos días en la Plaza del Cristo de la ciudad del Adelantado. Pero su llegada a la isla empezó a desatar la locura de sus fans desde el mismo momento en el que se subió al avion rumbo a Tenerife.

En el avión

Ser un personaje público puede ser una profesión de riesgo si uno no tiene un buen día. Son muchos los curiosos que se acercan a sus famosos favoritos para pedirles una foto, un beso o simplemente conversar durante unos segundos con las personas que más admiran.

Situaciones a las que Grison está más que acostumbrado, pero que en lugares como es el interior de un avión puede generar situaciones curiosas tanto para él como para la tripulación y los restantes pasajeros.

Eso mismo sucedió este jueves, cuando Marcos Martínez -su nombre real- se subió a la aeronave junto a su familia haciendo las delicias de un grupo de niños que viajaban también a Tenerife.

Turbulencias

Ni cortos ni perezosos los jóvenes se dirigieron hacia él para pedirle unos autógrafos, algo a lo que él, siempre cercano, accedió de buen grado, haciendo bromas para deleite de los niños.

No solo eso, sino que también les hizo unos dibujos de su puño y letra. Un recuerdo imborrable para ellos.

Si bien los niños pudieron disfrutar de este momento, parece ser que la tripulación no lo gozó de la misma manera, ya que en repetidas ocasiones tuvo que mandar a los chicos a sus asientos por las turbulencias que atravesaba el avión.

Esto hizo que una niña se quedase momentánemente sin su firma, pero Grison, muy atento, se acordó de ella y en cuanto tuvo la oportunidad fue hacia ella para regalarle su autógrafo y un momento inolvidable. Un 10 para él.