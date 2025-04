Nuevo ataque a la naturaleza canaria: una influencer incendia las redes por sus actos en un espacio protegido

Hay influencers que no deberían llevar ese título. O que, por lo menos, no deberían tener la capacidad de influir en nadie. Solo hay que estar un poco atentos en redes sociales para darnos cuenta de ello.

Canarias parece que se ha convertido en el destino de moda para muchos de ellos, quienes eligen las islas como el escenario perfecto para crear contenido. Hasta ahí todo sería perfecto si no se dedicaran a atacar la naturaleza para ello.

Por si fuera poco lo que sucede periódicamente en nuestros parques nacionales, donde incluso hay quien se dedica a hacer hogueras y barbacoas en pleno Parque Nacional del Teide, parece hay que soportar a quienes se dedican a hacer contenido sin sentido, con el posible daño al medio ambiente canario que eso conlleva.

Vacaciones en Lanzarote

La instagramer italiana Ika D’Auria, con más de 700.000 seguidores, ha sido la última en publicar un vídeo que ha incendiado las redes por su daño al medio ambiente.

Durante sus vacaciones en Lanzarote, la joven ha publicado diferente tipo de contenido, pero en uno de sus vídeos se la ve caminando por un espacio protegido y moviendo y lanzando las piedras a su antojo.

"Forse sto cercando nella casa sbagliata" ("Quizás estoy buscando en la casa equivocada") es el título de la publicación en la que se le ve agachada, cogiendo piedras y tirándolas hacia atrás.

Esta broma de mal gusto, como es lógico, no ha sentado nada bien a muchos de sus seguidores, quienes no han dudado en avisarla de que pondrán las denuncias pertinentes. "Puedo entender que no tengas más nada que ofrecer al mundo, y hagas lo posible por llamar la atención pero quiero que sepa que Canarias no es el parque de tu casa para entrar en un espacio protegido y lo modifiques... Directamente voy a poner este video a las autoridades pertinentes", expone un usuario.

Pero no es el único: "Esperamos que las consecuencias de tus actos, estén a la altura de tu ridículo y tu falta de respeto" o "Casi un millón de seguidores para dar ejemplo de cosas que no se deben hacer en un paisaje vulnerable para acelerar su degradación" son solo algunos de los comentarios. Incluso hay quien ha etiquetado a las cuentas oficiales de las instituciones públicas lanzaroteñas para que tengan conocimiento de lo sucedido.