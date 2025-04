La pastelería de Tenerife con la que quedarás del 10 en cualquier tenderete y sin gastarte mucho dinero

Si te invitan a una celebración y quieres quedar bien, no hay nada como llevar un detalle. Ya sea una botella de vino o unos bombones para el anfitrión, cualquier detalle es bueno para triunfar como invitado.

Ahora, con la llegada del buen tiempo, comienzan también las invitaciones a tenderetes. Chuletadas, cumpleaños en la playa, cenas en casa de amigos... cualquier ocasión es buena para juntarse un buen grupo y, si quieres que la fiesta salga perfecta y no arruinarnos por el camino, prácticamente en todo grupo de amigos existe la posibilidad de compartir los gastos llevando cada uno lo que se le ocurra.

Más allá de la comida principal y la bebida, no hay celebración que se precie en la que falte el dulce. Y eso es lo que deben pensar los tiktokers de Guachinches Modernos, quienes en esta ocasión no nos presentan un restaurante típico, sino una pastelería con la que triunfarás en cualquier evento, no te dejarás mucho dinero y, encima, te chuparás los dedos.

Minidulces muy baratos

¿Te imaginas poder comprar 70 dulces por menos de 30 euros? Parece una ganga, ¿verdad? Pues con esto puedes hacerte una idea de lo poco que te gastarás para triunfar en cualquier tenderete.

El sitio en cuestión es la Panadería-Pastelería Bonjour, en Candelaria. En este local encontrarás un amplio surtido de dulces y podrás comprar 10 minipasteles por 3,5 euros.