Una propuesta de matrimonio sorpresa en el baloncesto de Tenerife

El Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CB Canarias sufrió para derrotar en la tarde del pasado sábado al Real Betis BSR Vistazul (72-63), pero la victoria aurinegra no iba a ser la única noticia feliz de la jornada.

Al término del encuentro y con las cámaras del Club como testigo, el jugador del ADEIN Cristian Luis Ibáñez sorprendió a su novia Irene con una propuesta de matrimonio.

Con sus compañeros de equipo y aficionados como testigos, el baloncestista recurrió a la pedida más clásica: hincó rodilla para mostrar el anillo a su pareja mientras hacía una escueta pero efectiva declaración: "Eres la mujer de mi vida".

Propuesta de matrimonio sorpresa en el baloncesto de Tenerife / El Día

Irene, que apenas pudo contener la emoción, dio un beso a Cristian como respuesta y, a pesar de sus nervios logró confirmar que el sentimiento expresado por su pareja es totalmente recíproco.

Ante el aplauso y la alegría de los compañeros del Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CB Canarias, Cristian e Irene se prometieron en medio de nervios pero como reflejo de que otro tipo de felicidad también es posible en la cancha.

La crónica del partido

El Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CB Canarias vuelve a la senda de las victorias el representativo tras el revés de la jornada anterior en San Sebastián ante el Salto Bera Bera, manteniendo así la primera plaza.

Salió mejor el cuadro andaluz, muy fuerte en defensa, y suyas fueron las primeras ventajas. No obstante, los locales aguantaron y poco a poco fueron imponiendo su juego, hasta que con 14-8 en el luminoso, a falta de cuatro minutos para el final del cuarto, el técnico visitante se veía obligado a pedir tiempo muerto. Al final de los primeros diez minutos se llegaría con 20-13.

Aunque los aurinegros no perdieron la delantera en el segundo acto, lo cierto es que los béticos tampoco dejaron que el rival se marchase en el luminoso. El partido estaba siendo de mucha exigencia, con ambos equipos dándolo todo en la cancha. Parra, muy sólido bajo el aro, respondió cuando el equipo más lo necesitaba. A la pausa se llegaría con 40-33, con triple de Alejandro Mendoza sobre la bocina.

Tras el paso por vestuarios el encuentro no cambió de decoración. Los intentos locales por abrir brecha eran contrarrestados por el entusiasmo visitante, que estaba obligando a los jugadores del ADEIN a dar lo mejor de sí. Y lo consiguieron. Los anfitriones se afanaron al máximo y lograron canastas de mucho mérito. Sirva como ejemplo de ello una de Tino Padrón a aro pasado cuando casi se había quedado sin opciones y la inteligencia de Jhoan Sebastián para salir a la contra. Al final del cuarto se llegó con 57-47 tras otro triple sobre la bocina, en este caso de Chichirita.

El ADEIN llegó al último parcial con una ventaja que supo administrar, aunque no sin esfuerzo, pues el Vistazul no se daba por vencido. El 61-57 que mostraba el tanteador a cuatro minutos para la conclusión daba esperanzas a los sevillanos, pero el ADEIN no se puso nervioso y jugó sus bazas.

El Vistazul se quedaba sin tiempo y optó por ataques rápidos finalizados en tiros poco claros. Todo lo contrario que los chicharreros, que exprimían los segundos para conseguir canastas sobre el límite de la posesión, como una de Alejandro Mendoza que puso el 67-57 a falta de dos minutos para el final. El choque acabaría 72-63.