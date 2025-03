Una nueva visita de Omar Montes a 'El Hormiguero': sorpresas, confesiones y un escenario de más de medio millón de euros

El pasado 19 de marzo, Omar Montes fue el invitado estrella de 'El Hormiguero', en una velada que dejó momentos inolvidables y sorprendió tanto al público en el plató como a los espectadores desde casa. La presencia del cantante en el programa de Antena 3 se enmarcó dentro de una semana repleta de música, tras las visitas de Mónica Naranjo y Manuel Alejandro. Sin embargo, la entrevista de Montes se destacó por su formato poco convencional y por las sorprendentes revelaciones que hizo a lo largo de la noche.

A diferencia de la estructura habitual del programa, donde Pablo Motos inicia la charla con una serie de preguntas directas al invitado, en esta ocasión el conductor optó por un enfoque diferente. Aprovechando que muchas de las butacas del público estaban ocupadas por amigos y familiares de Omar Montes, Motos decidió cederles el micrófono para que contaran anécdotas y curiosidades sobre el cantante. De esta manera, el público pudo conocer más de cerca el círculo íntimo del artista, así como algunas historias inéditas de su vida personal y profesional.

Tras este arranque tan especial, el entrevistador y el artista pasaron a la mesa para dar inicio a la charla principal. Como era de esperar, Omar Montes compartió algunas de sus historias más surrealistas, caracterizadas por su particular sentido del humor. Entre ellas, destacó su inquebrantable compromiso con su carrera musical y la impresionante inversión que ha realizado para su nueva gira, con la que celebra una década en la industria.

Un escenario de película

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Omar Montes reveló los detalles de su ambiciosa gira. El artista madrileño explicó que ha destinado más de medio millón de euros solo en la construcción del escenario, una cifra que demuestra su apuesta por ofrecer un espectáculo a la altura de las expectativas de sus fans.

Según explicó, el diseño del escenario no es convencional: consta de una estructura de tres pisos y ha sido construido a lo largo de seis meses. Para hacerlo aún más especial, Montes decidió que la infraestructura simulara su propio barrio, Pan Bendito, incluyendo calles, escaleras, una estación de metro y distintos niveles que alcanzan hasta siete metros de altura. Este concepto innovador busca sumergir al público en su universo musical y hacer que cada concierto sea una experiencia inolvidable.

No todo ha sido fácil para Omar Montes en esta etapa de su carrera. A pesar de haber colgado el cartel de "sold out" en su último concierto en el Palacio Vistalegre el pasado octubre, el artista confesó que el balance financiero del evento no fue tan positivo como esperaba. Según detalló, el espectáculo le dejó unas pérdidas económicas de entre 15.000 y 20.000 euros, un golpe inesperado considerando la gran asistencia que tuvo el show.

“Esto es así si lo llenas, pero si no llenas, te metes una hostia de puta madre”, comentó el cantante con su característico sentido del humor. Esta confesión dejó en evidencia lo complicado que es actualmente obtener rentabilidad en las grandes producciones musicales en directo, incluso cuando las entradas se agotan.

A pesar de estas pérdidas, Omar Montes aseguró que no se arrepiente de su inversión y que su prioridad siempre será ofrecer lo mejor a sus seguidores. Para él, estos conciertos son una forma de agradecer el apoyo incondicional de su público, que lo ha llevado a convertirse en uno de los artistas más escuchados dentro y fuera de España.

Omar Montes. / E. D.

Un artista comprometido con sus fans

A lo largo de la entrevista, quedó claro que Omar Montes no solo es un artista que busca innovar en sus espectáculos, sino que también tiene un fuerte compromiso con su audiencia. Durante su conversación con Pablo Motos, el cantante enfatizó que todo lo que hace es por y para sus seguidores, quienes han estado a su lado desde sus inicios y han contribuido al éxito de cada uno de sus lanzamientos musicales.

Con una carrera que sigue en ascenso y un espectáculo que promete ser uno de los más impactantes del año, Omar Montes continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música urbana en España. Su paso por 'El Hormiguero' no solo dejó grandes momentos de humor y emoción, sino que también sirvió para mostrar el lado más humano y comprometido del artista, que no escatima en esfuerzos para seguir ofreciendo lo mejor a sus seguidores.

Omar Montes y su futuro en la música

La visita del cantante a 'El Hormiguero' también sirvió para adelantar algunos de sus próximos proyectos. Aunque no dio demasiados detalles, dejó entrever que sigue trabajando en nueva música y que su gira contará con muchas más sorpresas de las que ya ha revelado.

Sin duda, la entrevista de Omar Montes en el programa de Antena 3 dejó claro que el artista está en uno de los momentos más importantes de su carrera. A pesar de los desafíos económicos que enfrenta, su pasión por la música y el amor por su público lo impulsan a seguir adelante, demostrando que el éxito no solo se mide en cifras, sino en la conexión que se logra con la gente.

Con su carisma, humildad y sentido del humor, Omar Montes volvió a conquistar a la audiencia de 'El Hormiguero', consolidando su lugar como una de las estrellas más queridas del panorama musical español. Ahora, con su gira en marcha y nuevos proyectos en el horizonte, solo queda esperar para ver qué más tiene preparado este talentoso artista.