¿Qué une al CD Tenerife con 'Los Picapiedra'? Landázuri tiene la respuesta

Los dibujos animados de 'Los Picapiedra' marcó a toda una generación -o varias, mejor dicho-, pero lo que la mayoría desconocíamos es la conexión que podía haber entre esta serie de televisión de los años 60 y el CD Tenerife.

La relación la ha traído al equipo blanquiazul el jugador Anthony Landázuri, quien debutó con los tinerfeños en el partido del pasado domingo frente al Huesca.

El ecuatoriano ha explicado en las redes sociales del equipo la relación que le une con los míticos dibujos y, por tanto, que une también a su nuevo equipo.

'Bam Bam'

Todo viene debido a su apodo 'Bam Bam'. "Había un profesor en Esmeraldas [Ecuador] que me puso el apodo de Iván Hurtado, un seleccionador ecuatoriano. Con el paso del tiempo, llegó un campeonato en Brasil y me cambian el apodo... y me pusieron Bam Bam, el de 'Los Picapiedra'. Pasó el tiempo y la verdad es que me gustó el apodo", explica el futbolista.

Bam Bam / E. D.

¿Quién es Bam Bam en 'Los Picapiedra'?

Los personajes icónicos de esta serie son Pedro y Vilma Picapiedra y Pablo y Betty Mármol. Dos parejas en las que se centraban todas las historias, pero que venían acompañados de sus bebés y su mascota Dino.

Uno de estos niños es Bam Bam, hijo adoptivo de Pablo y Betty, del que toma su apodo Anthony Landázuri.