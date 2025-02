El ataque de Borja Escalona a Tenerife recibe respuesta: "Me parece una mie..., está como sucio con barrios de mala calaña"

Los creadores de contenidos abarcan multitud de campos. Los hay que se centran en los videojuegos, en el deporte, en la información de la prensa rosa o en analizar diversas estructuras de la cultura, como la música, el cine o el arte. Dentro del gran abánico de posibilidades que dan las plataformas multimedias, hay un muy reducido grupo que se encarga de una sola cosa: generar polémica. En la cima de esta categoría está el sevillano Borja Escalona, que ha vuelto a hablar de una de las Islas sin haber estado en su vida.

Nuevamente le ha tocado a Tenerife, isla a la que parece haber cogido tirria desde que en 2020 ya hablase de ella como "Alcatraz" o como "un reductor de personas raras donde pasan cosas extrañas". También cargó en su día contra Canarias en global. En esta ocasión, el vídeo en cuestión se remonta a finales del 2024, cuando Escalona afirma no haber estado nunca en Tenerife y que nunca ha tenido necesidad de estar en la Isla. Este vídeo es de 2021.

Luego, comienza la crítica: "Me parece una mie... como la copa de un pino. No solo por la isla en sí, con todas esas rocas negras que parece como sucio. Está como descuidado y no tiene nada más que barrios de mala calaña. Es como la parte de atrás de una ciudad". Una afirmación que llega de alguien que se ha vuelto profesional en crear polémica en redes sociales con vídeos colándose en campos de fútbol o teniendo problemas en locales de restauración a la hora de pagar.

La paliza de Omar Montes

A veces, cuando uno se pasa de provocador, acaba encontrándose con la orma de su zapato. Esto es lo que le pasó a Borja Escalona con el cantante Omar Montes. Tras picar al que fuera boxeador en su juventud, acabó siendo retado por Montes a un combate de boxeo.

En un vídeo colgado en redes sociales por el propio cantante, se puede ver como Montes le da una paliza a Borja Escalona sobre el ring de su gimnasio. Tal fue el combo de golpes que el creador de contenidos terminó fuera del ring. Esto fue en 2022, y durante los años siguientes ha seguido copando titulares por sus excentricidades que bordean lo legal.

La respuesta desde Canarias

El creador de contenidos canario @Adribbl ha respondido a Borja Escalona en uno de sus canales de Tiktok. Es directo con el sevillano: "Lo que tu tienes es mucho morro. Si vienes a Canarias y haces eso lo que te dan son dos cachetones que te dejan recto. Lo que eres es un tolete y un godo, esos peninsulares que se creen superiores a los canarios solo por ser peninsulares. No queremos gente como tú".