Un guachinche de Tenerife se convierte en el centro del amor para este San Valentín: "Si tienes dos novias o novios..."

San Valentín ya está aquí. Como decía la canción, "love is in the air", y muchas parejas aprovechan esta jornada para hacer planes conjuntos e ir a dar un paseo, vivir experiencias o celebrar una velada romántica en algún restaurante. En Tenerife, hay uno que se ha propuesto ser el centro del amor, y se encuentra en la salida de la TF-5 a la altura de Guamasa, en la Carretera General del Norte, TF-152, km. 4.

'Brasas y Calderos' celebra el Día de los Enamorados con una cena ambientada para un día tan especial. Puedes ir con tu novio o con tu novia... y también puedes acudir si tienes dos novias o novios. Es más, si tienes una relación abierta y tienes pensado juntar a tus dos parejas, te llevarás un regalo en el guachinche tinerfeño.

Han subido un vídeo a sus redes sociales donde uno de los trabajadores del local anuncia dicha oferta:

"Si tienes dos novias y no sabes cómo complacerlas, nosotros te ayudamos. En este San Valentín trae a tus dos novias o novios y nosotros te invitamos a una botella de cava. Porque en el amor y en la comida todo se comparte"

Una oportunidad para celebrar el amor en buena compañía y con la certeza de que tanto el servicio como la comida estarán a la altura de una velada tan especial.