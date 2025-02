Un tiktoker, sobre el pez diablo encontrado en la costa de Tenerife: “Socorro”

El fondo marino de Canarias cuenta con especies espectaculares que muchas veces nos sorprenden por su belleza e, incluso, por su extrañeza.

El último animal hallado en aguas canarias ha dado la vuelta al mundo, en este caso, no por ser precisamente bonito, sino todo lo contrario. Un diablo negro, también conocido como rape abisal, fue captado por las cámaras de la ONG Condrik Tenerife en aguas tinerfeñas y, como no podía ser de otra manera, ha generado un gran revuelo en redes sociales.

El tiktoker Fran Cuellar es uno de los que ha reaccionado a esta publicación dando algunos detalles sobre él, como que "es uno de los depredadores, que se conozcan más heavys de las profundidades marinas". Pero ahí no ha quedado la cosa.

Parece que al joven no le ha hecho mucha gracia este avistamiento o, por lo menos, no le haría encontrarse él mismo un ejemplar de este tipo. "Si a mí de repente me empiezan a aparecer estos bichos por las playas, te puedo asegurar que no vuelvo a pisar el mar", comienza diciendo.

A lo que añade que: "Una cosa es que haya medusas, que de repente aparezca un tiburoncillo, pero que me aparezca este pedazo de bicho... Se llama pez diablo por algo: Socorro".

El hallazgo

Este pez, conocido por la película 'Buscando a Nemo', fue grabado a plena luz del día y casi en la superficie, concretamente a dos kilómetros de Tenerife. Algo muy extraño, puesto que se trata de un animal que normalmente está a mayor profundidad, entre los 200 y los 2.000 metros.

Según recoge EFE, el avistamiento se produjo el pasado 26 de enero cerca de la costa de playa San Juan, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora y, de hecho, la bióloga marina Laia Valor explicó a la agencia que solo se habrían avistado tan cerca de la superficie larvas o ejemplares adultos muertos.

Visto por primera vez un pez 'Diablo negro' en aguas de Tenerife. / Marc Martín (@vidamarina.tenerife)

Un hecho extraordinario

La bióloga señaló que "lo vimos cuando ya volvíamos a puerto. Pasamos a su lado y vi algo negro que no parecía plástico ni nada, me pareció extraño. Tras verlo, pasamos un par de horas con él. Estaba dañado y no en buen estado, solo duró vivo unas horas".

Este avistamiento se considera casi un hecho extraordinario, ya que la experta considera que es algo muy puntual y esporádico. "No podemos decir que no pasa nunca, aunque si pasase a mayor escala estos avistamientos ocurrirían más veces, pero sí podemos decir que podría ser la primera vez que se le graba así", añade.

En la publicación de la ONG y el fotógrafo David Jara -autor del vídeo- queda claro que "podría tratarse del primer avistamiento registrado en el mundo de un diablo negro o rape abisal adulto (Melanocetus johnsonii) vivo, a plena luz del día y en la superficie". De ahí el gran revuelo que se ha generado por este hecho.

Tras comprobar que el pez había muerto, fue trasladado al Museo de la Naturaleza y Arqueología (Muna) de Santa Cruz de Tenerife.