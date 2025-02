"Donald Trump quiere comprar Canarias": hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos

La vuelta de Donald Trump al sillón presidencial de la Casa Blanca ha traído consigo multitud de titulares. De sobra es conocida la verborrea del nuevo presidente de Estados Unidos, que ocupa el cargo por segunda vez tras un lapsus de cuatro años. Una de las más llamativas ha sido la de convertir en suelo estadounidense Groenlandia, territorio danés con su propia autonomía.

Un deseo que no es novedad desde la tierra de las barras y estrellas, pues desde la época de la Reconstrucción hasta el periodo de la Guerra Fría, desde Washington han tenido interés en adquirir la isla ártica. Con esta teórica idea en mente de Donald Trump, es normal que si saliera una información sobre un nuevo interés en otro territorio fuera creíble. ¿Y si Donald Trump quisiera comprar Canarias? Este es el mensaje FALSO (remarcamos para que no haya dudas) que se ha divulgado en la calle desde 'El Intermedio', el programa de La Sexta conducido por El Gran Wyoming, para ver la reacción del público en la calle. Y no tiene desperdicio.

Fotomontaje de Donald Trump en el Parlamento de Canarias / E. D.

"Ni por 400.000 millones de euros"

La primera de las personas cuestionadas alude a que conocía el dato: "Me he enterado, pero la verdad que no sé que decir exactamente". A pesar de no querer posicionarse sobre el tema, lo acaba haciendo: "La verdad que me parece que Trump no me parece bien. Hay que llegar a un acuerdo pero no, él no es Dios".

La segunda mujer tiene claro cuál será el devenir de las negociaciones: "No las va a comprar". Recuerda que también dijo el presidente de Estados Unidos que quería comprar Groenlandia y duda de la palabra del mismo: "Este hombre de lo que dice a lo que haga veremos a ver". Incluso cuando le dicen que la supuesta oferta económica por el Archipiélago asciende a 400.000 millones de euros, sigue sin dudar: "No se vende, nada".

La última persona que sale en el corte emitido en redes sociales por el canal de televisión admite acabar de conocer la supuesta intención de Donald Trump en cuanto a comprar Canarias. A pesar de esto, no da crédito a la teórica intención del nuevo presidente: "No creo que llegue a ese punto de esa mentalidad que tenga respecto a Canarias".

Una teoría inventada por 'El Intermedio' para dar juego en la calle, pero que ciertamente no sorprende del todo a los encuestados. Las distintas afirmaciones que ha hecho Donald Trump a lo largo de su vida, tanto de empresario como de showman televisivo y presidente de Estados Unidos, hacen que la gente vea normal ciertos comentarios puestos en su boca.