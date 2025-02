Un tiktoker critica la "hipocresía" de los vecinos de Bocacangrejo: eliminan los corazones, pero tienen viviendas turísticas

Si hay un lugar de Tenerife que se viralizó en los últimos años gracias a TikTok, ese es Bocacangrejo. El conocido como 'El pueblo de los corazones' podría haber vivido su día más especial este 14 de febrero, con motivo del Día de San Valentín, porque si algo evocaban los diseños realizados por sus calles y paredes era el amor.

Sin embargo, todo cambió cuando, quien mismo comenzó con los diseños, decidió eliminarlos para el descanso de los vecinos. Porque no cabe duda de que este pueblo costero lucía otra cara con sus corazones, pero igual de cierto es que la afluencia de visitantes para hacerse fotos en el spot más amoroso de la isla no respetaba mucho el descanso de quienes sí viven ahí todo el año.

Aunque el pueblo ha vuelto a su imagen tradicional de casas blancas, aún hay tiktokers que deciden conocer este punto durante sus vacaciones en la isla.

Es el caso del tiktoker @mdmoha_, quien recientemente ha publicado un vídeo sobre este lugar que no va a pasar inadvertido.

Aunque el joven comprende perfectamente las molestias que haya podido generar la masificación en esta zona para los vecinos, también apunta a una doble moral.

En su vídeo, el tiktoker enseña las zonas en las que antes estaban los corazones pintados, así como la pequeña zona en la que aún quedan algunos corazones pintados. Y, de hecho, critica cuestiones como que los visitantes se subieran a azoteas privadas.

De hecho, enseña un cartel que pone: "Por favor, no subirse a la azotea". Pero la polémica llega cuando descubre que, en un pueblo en el que se pide silencio y respeto para los vecinos, haya viviendas vacacionales que fomentan el turismo.

"Te piden mucho respeto, mucho silencio y todo lo que tú quieras, pero luego, los alojamientos vacacionales ahí están", apunta. Recalcando que: "Como sí dan dinero, ni respeto ni silencio nada. Los corazones estos, como no dan dinero, pues se pintan las paredes".

Corazones borrados en el paseo. / Arturo Jiménez

En su publicación, asegura que los apartamentos turísticos los ha encontrado de casualidad, mientras visitaba el pueblo. "Si me pongo a buscar, mínimo saco 6 o 7 aquí", señala.

La conclusión del tiktoker

Después de su visita a Bocacangrejo, el tiktoker saca una polémica conclusión: "Es muy bonito, les entiendo perfectamente, pero, a la vez, la gente que vive aquí me parece muy hipócrita. Para unas cosas sí y para otras no. Las pinturas del hombre este [el autor de los corazones], como no dan dinero, se pintan de blanco; los alojamientos turísticos, eso sí".