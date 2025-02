Este municipio canario se desmarca de la investigación a Anabel Pantoja y su novio

La investigación a Anabel Pantoja y su novio, David Rodríguez, por un presunto delito de maltrato infantil por las lesiones de su hija Alma, quien estuvo ingresada durante varios días en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria, está generando un gran revuelo en los medios de comunicación, llegando a verse involucradas instituciones públicas canarias.

De hecho, una de ellas, el Ayuntamiento de Mogán, ha emitido este jueves, 6 de febrero, un comunicado en el que se desmarca del caso.

La situación viene derivada de una información que ha circulado en varios medios que indicaba que el Consistorio grancanario tendría la intención de presentarse como acusación popular en el caso. Sin embargo, esto no parece ser cierto y el Ayuntamiento ha decidido emitir un comunicado para desmentirlo.

A pesar de ello, sí que muestra su disposición para colaborar con las instituciones pertinentes en caso de que sea precisa la intervención municipal.

El comunicado de Mogán

"Ante la difusión de noticias de las que se han hecho eco diferentes medios de comunicación por las que especulan sobre la posible personación del Ayuntamiento de Mogán como acusación popular en el proceso judicial que investiga a la Sr. Anabel Pantoja y el Sr. David Rodríquez, nos vemos en la obligación de desmentir tales afirmaciones.

Sin perjuicio de lo antes dicho, esta Corporación manifiesta su total predisposición a colaborar con los organismos competentes de resultar pertinente la intervención municipal, todo ello bajo un estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico, y, en especial, bajo el respeto absoluto a la intimidad personal y familiar así como al principio de presunción de inocencia constitucionalmente consagrado, que debe amparar a todos por igual, con independencia de la proyección pública que se tenga".

Primeras palabras de Anabel

La sobrina de Isabel Pantoja ha hablado este jueves por primera vez con la prensa que está presente cada día a las puertas de su vivienda. Visiblemente triste, aunque tranquila, la influencer ha pedido ante las cámaras un poco de espacio para poder retomar poco a poco su rutina.

"Os agradezco que estéis aquí de verdad, pero yo tengo que hacer vida. Llevo más de una semana o diez días sin salir. Yo no os he perjudicado en vuestro trabajo, no me perjudiquéis en mi vida. Daros las gracias por estar aquí personalmente pero ya está. Voy a hacer mi vida si no os importa. Mi vida sigue. Quiero salir con la peque, que se calma con los paseitos" ha rogado desesperada, pidiendo que "entendáis mi situación".

Anabel Pantoja y David Rodríguez, con la pequeña Alma. / E.D.

Una reaparición en la que ha querido aclarar que "no ha pactado" las imágenes que publica la revista 'Semana' con su pequeña y con David disfrutando de un paseo por la playa, y en la que ha revelado sus próximos planes, pidiendo a la prensa colaboración para poder hacerlos con tranquilidad y sin sentirse observada: "Ya me habéis visto, ya se me ha fotografiado de lejos. Ahora voy a intentar salir con mi niña, voy a ir al supermercado, a la farmacia, dejarme por favor porque es algo íntimo y ya está".

Reconociendo que no puede hablar de la investigación judicial ni "entrar en polémicas" porque así se lo han pedido sus abogados, Anabel ha confesado que "dentro de lo que hay estoy bien, esperando que todo se solucione", añadiendo que su pequeña Alma "está muy bien gracias a Dios".