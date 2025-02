El descubrimiento del canario Quevedo en 'La Revuelta': "Brutal"

Cuando uno llega al nivel de éxito del cantante canario Quevedo, parece que todo está al alcance de su mano. Sin embargo, un pequeño gesto aún puede hacerlo feliz.

Algo así es lo que le sucedió recientemente cuando visitó el programa 'La Revuelta' de David Broncano, en Televisión Española. Como no podía ser de otra manera, el artista habló más de su día a día que de la promoción de sus conciertos, lo que dio lugar a más de una situación surrealista.

Una de ellas es cuando el joven se enteró, en plena grabación del programa, de la existencia de un alimento que probablemente todos hemos consumido alguna vez, pero que él ni siquiera sabía que pudiera estar a la venta.

¿Pipas peladas? Pero la gracia es morderlas...

¿Quién no se ha sentado en un banco de una plaza a comer pipas, o mientras ve un partido de fútbol o en la playa? Seguramente todos lo hemos hecho y, lo más probable, es que consumamos las pipas con cáscara y saladas. Pues eso debe ser lo que ha hecho toda su vida Quevedo, ya que con sus comentarios y su cara quedó bastante claro que creía que tanto Broncano como el resto de sus colaboradores se estaban vacilando de él.

"¿Te gustan las pipas ya peladas?". Con esta simple pregunta de Broncano comenzó una escena más propia de una 'sitcom' que de un programa de televisión. Y es que la cara de Quevedo cuando oyó hablar de pipas peladas no dejaba lugar a dudas: realmente no las conocía. "Sin pelar, ¿no?", respondía.

Un puñado de pipas peladas. / Canva

"Pero tú no sabes que hay pipas ya peladas?, insistía el presentador. "No", recalcaba el cantante. Y, para que no quedaran dudas, le subieron un cubo lleno de pipas peladas. "Pero la gracia es morderlas", bromeaba el artista, quien no tuvo más remedio que caer en la tentación y seguir comiendo pipas durante toda la entrevista.

Eso sí, cuando Broncano le hizo imaginarse sentado en el parque comiendo pipas del cubo sin necesidad de pelarlas, respondía: "Brutal. De locos".