¿Cómo no voy a estar enamorado de Tenerife? Un tiktoker flipa con los charcos naturales de la isla

Tenerife es una isla que se queda en el corazón de quien la visita. De hecho, muchos de los turistas que cada año escogen este lugar del planeta para pasar sus vacaciones lo hacen por fidelización.

Aquí encuentran un lugar tranquilo en el que vivir a otro ritmo, alejados del bullicio de las grandes ciudades, pero, además, encuentran el paraíso con una temperatura exquisita que permite que, en cualquier época del año puedas disfrutar de una jornada de playa bajo un espléndido sol.

Si antes todos estos recuerdos y experiencias quedaban para siempre en la memoria -y en las fotografías hechas con una cámara fotográfica-, hoy en día cruzan fronteras gracias a las redes sociales, lo que ayuda a que otras personas puedan también conocer la isla y, por tanto, desear viajar hasta aquí.

Y, sobre todo, las redes ayudan a dar a conocer esos espacios naturales que no salen en las guías turísticas, pero que enamoran a quienes los conocen.

Uno de esos sitios es el que ha mostrado en sus redes el tiktoker Jesús Rivas, un andaluz viviendo en Canarias que se confiesa como un enamorado de Tenerife.

Este joven invita a sus seguidores en un vídeo a descubrir un charco secreto, eso sí, sin publicar su ubicación precisamente para que continúe siendo secreto.

"Literalmente voy de excursión porque nunca he estado aquí y no sé cómo va a ser el charco", apunta. Aun así, deja muy claro lo que siente por la isla: ¿Pero cómo no voy a estar enamorado de Tenerife?

Y, a su llegada, el regalo que le da Tenerife: la posibilidad de darse un baño en un charco natural en el que está literalmente solo.

Cuidado con el medio ambiente

En su vídeo también envía un mensaje para quienes no son capaces de respetar el medio ambiente y, enfocando un mensaje que dice: "La basura no se va sola, llévatela contigo", apunta: "No seáis guarros".