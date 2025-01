¿Conoces a Cabeza de Perro? Un tiktoker te acerca a este personaje tinerfeño

La situación estratégica de Canarias, como plataforma tricontinental, la ha convertido en un lugar de paso desde hace siglo. Un enclave idóneo en mitad del Atlántico que se convirtió rápidamente en el eje de las rutas comerciales. Pero también de la piratería.

Amaro Pargo es, probablemente, el corsario más famoso de Tenerife, pero no el único. Cabeza de perro es otro mítico pirata tinerfeño del que posiblemente hayas oído hablar. Pero, si este no es tu caso, no te preocupes, porque el tiktoker Special Six ha publicado un vídeo en el que te cuenta algunos detalles de su historia.

Su apodo, Cabeza de Perro, es uno de los detalles que puedes conocer, porque su nombre original era Ángel García.

Pues bien, su apodo, al parecer viene de "unos rasgos físicos poco afortunados en su cara". Por ello, "se ocultaba el rostro para evitar que se viesen esas deformidades".

El tiktoker cita al cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife al afirmar que "tuvo una infancia complicada. Fu un niño solitario y maltratado".

Sin embargo, al crecer consiguió un barco y, con el tiempo, se convirtió en "temible pirata".

Un saqueador asesino

Con su barco 'El invencible', "saqueó y acabó con todo tipo de embarcaciones, incluyendo a los hombres, mujeres y niños que navegaban dentro", apunta el tiktoker. Pero nunca lo hizo en aguas de Canarias.

Su maldad era tal que, incluso, llegó a arrojar a una familia con vida al mar, una tragedia que le caló y con la que casi se entrega a la justicia, pero su hijo lo evitó.

Vuelta a Tenerife

En su vuelta a Tenerife, fue descubierto por los guardias y condenado a una ejecución pública.