¿Las mejores vistas de Tenerife? Júzgalo tú mismo

Tenerife es una isla de ensueño. Una isla que cuenta con lugares espectaculares y una belleza natural difícilmente comparable con la de cualquier otro lugar, aunque, para conocerla, hay que patear la isla.

Para quienes no tienen la posibilidad de hacerlo, en los últimos años, infinidad de tiktokers se han dado cuenta de las bondades de la isla y no dejan de hacer publicaciones enseñando todo aquello que pueden disfrutar los turistas o residentes, y dando un poco de envidia a quienes no tienen la posibilidad de viajar hasta aquí.

Uno de ellos es @lp_roadrunners, un aventurero que ha recorrido diferentes espacios de la isla para mostrarlo a sus seguidores. Entre ellos, ha publicado un misterioso vídeo titulado 'Mirador secreto de Tenerife'.

Y, precisamente, lo de misterioso viene por ahí, ya que no ha contado nada sobre su ubicación.

Por las imágenes se puede ver que se encuentra en lo alto de un barranco, disfrutando de un mar de nubes. Y, en los comentarios, hay quien sitúa este 'mirador', que no lo es como tal, en las Ventanas de Güímar. Sin embargo, no podemos desvelar su ubicación, como ha hecho el propio tiktoker.

Y, en cierta medida, es mejor así. Así que, quien desee seguir descubriendo maravillas como esta, tendrá que coger sus botas y patear la isla.