La versión de 'Bohemian Rhapsody' en canario que alucinaría a Freddie Mercury

Freddie Mercury es uno de los artistas más conocidos de la historia de la música. Como vocalista y pianista de Queen se convirtió en un mito, una persona capaz de transmitir sentimientos mediante sus letras. Muchas de ellas se acabaron convirtiendo en himnos mundiales.

Una de ellas es 'Bohemian Rhapsody'. Este tema salió en el álbum A Night at the Opera en 1975 y desde que sonó por primera se convirtió en una canción única. Su estructura no es la habitual en la música popular, ya que es más similar a una rapsodia clásica.

Esta canción ha tenido multitud de versiones, pero puede que ninguna con tanto cariño hacia los canarios como una que se ha hecho viral en redes sociales. La grancanaria Ana Rodríguez, que se dedica tanto a la música como al humor en sus perfiles de redes, aceptó el reto de un seguidor.

Chascar, sancocho, escaldón, cazón o embostar son algunas de las palabras que usa la canaria para versionar la maravillosa canción de Freddie Mercury. Un reto que aceptó y que tuvo un resultado alucinante.

Letra del 'Bohemian Rhapsody' canario:

Vieja, no quiero chascar ni sancocho ni escaldón, ni unos tollos de cazón.

Vieja, échame pa'ca unas papas arrugadas y un pisco pan.

Vieja, estoy toda embostá de tantos enyesques en Navidad.

Hay que aflojar, hay que aflojar, porque vamos a estallar.

¡Ya solo queda el roscón!