La peor ciudad para viajar en verano: "Muy fea"

Poder irse de vacaciones es el sueño de muchos, aunque hay otros que prefieren alejarse lo más posible de estas fechas para evitar aglomeraciones y un calor excesivo en sus viajes.

En verano las ciudades cambian y mientras algunas como Madrid tienen a vaciarse, hay otras que multiplican por dos o tres su población. Y esto, por suerte o por desgracia, no es del gusto de todos. Precisamente, esta y otras cuestiones como el aumento de los precios, puede provocar que ciudades maravillosas para algunos se conviertan en las peores para otros.

Precisamente esto es lo que ha querido destacar el periodista y tiktoker Nacho Pla en una de sus últimas publicaciones en la red social donde, como suele ser bastante común en los últimos tiempos en redes sociales, se ha parado micrófono en mano en la calle con una cámara para preguntar a los viandantes por la peor ciudad de España para ir en verano.

La encuesta callejera

Esta encuesta callejera ha dado para mucho. Desde Barcelona a Santander, Cádiz, Benidorm o Torrevieja... Y denominador común, parece que las aglomeraciones no gustan demasiado a los locales. Sin embargo, la gran perjudicada ha sido Málaga. "Es muy fea", "mucho guiri" o "desastre" son algunos comentarios negativos que dirigen a esta joya andaluza.

Pero Málaga no es la única afectada por la encuesta. "Benidorm está masificado", "Torrevieja, me da una pereza con tanta gente", "Marbella está muy sobrevalorada", "Barcelona: caminaba por la calle con la impresión de que de un momento a otro podía pasarme algo"... comentarios nada positivos para algunas de las ciudades españolas que reciben miles de turistas durante todo el año pero que parece que hay quien no lo sabe apreciar.