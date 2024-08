¿Aitana War en el Bernabeu? La respuesta de Ana Guerra que dispara los rumores

La cantante tinerfeña Ana Guerra sigue viviendo cada segundo del 2024 con intensidad y puede que el año termine con un sueño: cantar junto a Aitana en el Santiago Bernabéu.

Sin confirmación al respecto (y seguramente no la habrá hasta que en su caso se suba al escenario), los rumores sobre la posible participación de la canaria en el show de la joven se han disparado en los últimos días.

Al menos es el deseo de sus miles de fans, que sueñan con volver a ver a las dos jóvenes juntas sobre las tablas interpretando el hit con el que compartieron éxito al término de Operación Triunfo.

'Lo malo', de Brisa Fenoy, fue la canción que el programa propuso a ambas como aspirante a representar a España en Eurovisión. Aunque la votación la terminó ganando 'Tu canción' y Alfred y Amaia fueron finalmente los que actuaron en Lisboa, el tema de Aitana War se ha colocado como uno de los míticos de ese año.

Nuevos rumores

Desde el momento en el que Aitana anunciara las fechas de su tour en Madrid, los aficionados al talent show y sobre todo a las dos cantantes comenzaron a fantasear con la posibilidad de que Ana Guerra fuera una de las invitadas a ese espectáculo y volver a ver 'Lo malo' en directo.

Ese deseo ha sido objeto de preguntas de los periodistas y reporteros a ambas cantantes durante sus intervenciones en público, la última de ellas en una entrevista de la tinerfeña en ABC.

Además de hablar de su música, de su último sencillo 'Contar Mentiras' o de su relación con Víctor Elías, con quien se casará el próximo octubre en Madrid, Ana Guerra volvió a enfrentarse a la pregunta: ¿Habrá Aitana War en el Bernabéu?

"Yo no me perdería un momento así de la mano de Aiti por nada del mundo porque sería un momento muy especial para las dos. Si ella me dice ven, yo lo dejo todo", fue la respuesta de la tinerfeña en la que ni confirma ni desmiente pero que ha despertado aún más la confianza de sus aficionados, que han vuelto a hacer viral las actuaciones de Ana y Aitana ese lejano 2017.