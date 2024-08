La cultura musical canaria y el uso de los prefijos 922/928 en ella: "No es algo que hayamos inventado nosotros"

El panorama musical de Canarias es uno de los más ricos en estos momentos. El auge de artistas como Cruz Cafuné, Quevedo, Bejo, Maikel Delacalle o Abhir Hathi ha posicionado al Archipiélago como uno de los lugares donde mejor música urbana se hace de toda la comunidad hispanohablante. Algunos de ellos usan una muletilla identificaba de las Islas.

El '922', prefijo en referencia a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y el '928', prefijo en referencia a Las Palmas de Gran Canaria, son usados por varios artistas en tu música como muestra del orgullo de pertenencia de los mismos. De los primeros, si no el primero, en usarlo fue Cruz Cafuné. El tacorontero siempre ha llevado al Archipiélago en su música ("de las ocho p'a las ocho"), en sus actuaciones y en las entrevistas que hace.

En una de ellas, ha explicado el origen del uso de los prefijos en la música. En el podcast 'Bruma - Visual Content for What's Next', Carlos Bruñas admitió que esto no nace en Canarias, "no es algo que hayamos inventado nosotros". El origen está lejos del Archipiélago. La cuna de la música urbana es Estados Unidos, donde se usaban los area codes para diferenciar las distintas partes de los distritos y ciudades.

Un ejemplo que pone Cruzzi es el del artista estadounidense de origen cubano Pitbull: "Él es Mr. 305, el señor 305. Esto es porque ese número es el código de Miami". Un ejemplo que sirve para identificar una manera de sacar a relucir el orgullo de pertenencia de los lugares de origen.

Una práctica muy común en el rap estadounidense y que se ha ido copiando en distintas partes del mundo hasta llegar a Canarias. Es cada vez más habitual ver en distintos perfiles de redes sociales a personas identificando su lugar de nacimiento o residencia mediante el '922' o el '928'. Incluso hay personas que han llegado a tatuárselo en la piel. Una muestra más de hasta qué punto puede llegar la música de los artistas canarios.