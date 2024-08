La divertida anécdota de Nía en un popular podcast: un karaoke y una foto con una niña "por pena"

La cantante canaria Nía, quien ganara la edición de 2020 de Operación Triunfo, ha destacado desde su entrada en la academia por su talento y su capacidad de trabajo. Por eso ganó esa edición y por eso sigue trabajando en la música con éxito.

Pero además la joven también llamó la atención por su desparpajo y naturalidad. Su risa ha sido objeto incluso de recopilaciones en videos de YouTube y algunas de las anécdotas que ha contado en algunas entrevistas han llegado a convertirse en viral.

Aunque no llega al nivel de surrealismo de su compatriota Ana Guerra, lo cierto es que Nía también parece un imán para las situaciones random. Y precisamente ese tipo de circunstancias son las que protagonizan un conocido pódcast llamado 'La Ruina Show'.

En este formato, a los mandos de Ignasi Taltavull y Tomás Fuentes, los invitados y el público cuentan sus propias "ruinas", o lo que es lo mismo, aquellos momentos de toda índole que les ocurren y que parecen sacados de un guion de televisión. Estarán en Tenerife el próximo 6 de abril.

El karaoke

Nía fue una de las últimas invitadas de la última temporada y visitó el programa a su regreso de una gira por Miami para presentar su disco Palo Santo. La canaria, además de recordar el cuadro de su edición por la paralización del programa a consecuencia de la pandemia de Covid, optó por una anécdota reciente durante un bolo en Alicante.

Según explica la cantante, uno de sus músicos la convenció para ir al terminar el acto a un local de karaoke cerca del hotel en el que estaban alojando, un establecimiento que además estaba de aniversario.

La joven confiesa que no le gusta acudir a este tipo de lugares y si no lo hace ni siquiera canta. "La putada es que me da cosa, porque los que no me conocen piensan que soy la típica flipada", comenta.

De hecho, esa noche no cogió el micrófono del karaoke en ningún momento pero aun así su presencia llamó la atención al resto de clientes. Así lo atestigua que una de ellas se le acercara: "¿Eres la ganadora de Operación Triunfo? Es que me acabo de enterar", le dijo la mujer a Nía.

Eso sucedió cuando la canaria estaba yéndose local pero la mujer aclaró que había llamado a su hija, porque era muy fan, y le pidió que la esperara porque estaba de camino.

"Estaba a 40 minutos y estaba lloviendo, pero al final es la gente que me escucha así que esperé a que llegara", comenta Nía quien aclara que esta novelera madre le confesó que no la conocía pero "a partir de ahora sería fan".

La foto por pena

La cuestión es que cuando por fin la joven aparece con un amigo a Nía hubo algo que le escamó: "La cara era un poema, se supone que era fan mía pero no mostraba ni un ápice de ilusión y la chiquilla ni sonreía", comenta la cantante en La Ruina.

El problema fue en la confusión de la propia madre, la mujer que paró entusiasmada a Nía y llamó a su hija para que fuera corriendo erró en el nombre y en el año: la hija de la cantante era fan de Naiara, ganadora de OT este mismo año.

"A la madre no se le ocurrió decir ni el nombre ni el año y la niña esperaba ver a Naiara", dice la cantante que admite que al final hubo foto pero "la niña se la hizo por pena y puso una cara de ¿esta quién coño es?", según comenta entre bromas.

Y con su peculiar carcajada añade: "Al final me fui al hotel cabreada, porque soy una pringada, no me conoce nadie y se hacen la foto conmigo por pena", dice vacilando.