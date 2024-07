¿Qué pasa si Maluma te felicita en tu cumpleaños? La historia de una seguidora en el concierto de Tenerife

Una llamada de teléfono le dio una alegría con la que no contaba: "Viene Maluma a Tenerife". La joven Cristina Álvarez respondió con gritos y carcajadas incontenibles a esas cuatro palabras, una prueba de sus nervios de ese momento y que auguraban lo que vendría después, ese 19 de julio en el Cook Music Fest en Santa Cruz.

Apenas tardó unos minutos en hacerse con las entradas para la primera jornada del festival. Y apuntó la fecha en su calendario de su cabeza, donde inició una cuenta atrás casi sin saberlo.

Al llegar ese viernes se preparó con ganas. Iba a poder ver a su ídolo encima del escenario y además cerquita de casa, a una guagua de camino. A pesar del calor que ya ese día asfixiaba a todo la Isla, Cris se plantó en la cola del concierto desde bien temprano: gorra, agua, ropa cómoda y un montón de nervios.

Cook Music Fest / Andrés Gutiérrez Taberne

Lo que no sabía entonces es que esa noche al final iba a ser aún más especial de lo que esperaba. Logró un sitio cerca del escenario y esperó pacientemente las horas que restaban para que se iniciara la música.

Y disfrutó de los artistas anteriores programados en el Cook Music Fest: Guayota, Carmen, Ledes Díaz, Lía Kali, Ryan Castro, Aitana... Cada vez quedaba menos para ver a "su marido", como ella se refiere al cantante colombiano.

Un regalo

Cris Álvarez dirime su devoción entre Harry Potter y Maluma, pero tener tan cerca al artista era una oportunidad que no quería desaprovechar. Como sus miles de fans, la joven preparó una pancarta para mostrarla durante el concierto aunque tal y como ella misma confiesa con no demasiadas esperanzas en que la leyera. "¿Qué probabilidades había de que Maluma haya leído mi cartel y me haya felicitado?".

Pancarta de Cristina en petición a Maluma. / El Día

Pocas, teniendo en cuenta los miles de almas que suspiraban por una palabra suya. Pero lo cierto es que la pancarta de la tinerfeña llamó la atención del cantante. En ella, le explicaba que estaba a punto de cumplir años y el colombiano no solo leyó sus palabras sino que además la felicitó. Solo le faltó cantarle.

Gritos y lágrimas fue lo que pudo hacer en ese momento, mientras que al día siguiente se afanó por buscar un video del momento. Rebuscando en redes sociales, encontró cómo otra seguidora del cantante grabó esa felicitación y volvió a hacerla feliz.

Lo malo es que ahora que llega su cumpleaños, su familia y sus amigos seguro que se esforzarán en regalarle una buena fiesta pero su felicitación no podrá competir con Maluma.