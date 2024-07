Robbie Williams hace realidad el sueño de dos tinerfeñas: bajó del escenario, habló con ellas y les dedicó una canción

El Reino Unido va de la mano con la música. Esta es una de las cunas del pop más veneradas por los seguidores de este género y tiene muchos nombres que se guardan en la retina y en el oído de la gente. Uno de ellos es el de Robbie Williams, una leyenda viva del pop internacional y que ha estado en Canarias por primera vez en su carrera.

El británico se subió al escenario del Granca Live Fest a darlo todo. Desde el primer momento lo dejó claro: "¿Qué es el entretenimiento? La regla número uno es amar a tu público. ¿Qué es el entretenimiento? Se los demostraré: 1, 2, 3, ¡vamos!". Tanto fue que tuvo un momento para el recuerdo cuando bajó del escenario para interactuar con dos tinerfeñas.

Patricia y Laura con una camiseta de Robbie Williams sobre el césped del estadio de Gran Canaria / E. D.

Patricia y Laura De Lathouwer fueron hasta el estadio de Gran Canaria con el objetivo de presenciar a Williams. Ambas son primas y comparten la pasión musical por la leyenda viva del pop. Incluso Patricia estuvo una época de su vida viviendo en Stoke-on-Trent, lugar de nacimiento de Robbie Williams, donde nunca tuvo la suerte de encontrárselo.

Ambas se pusieron en primera fila para no perder detalle del concierto y, lo que no esperaban, es que el artista británico fuera directamente a hablar con ellas. Algo que, como nos cuenta Patricia, "fue un momento único e inolvidable".

Robbie Williams junto a Patricia y Laura en su concierto en el Granca Live Fest / E. D.

Tanto ella como Laura fueron únicamente a verlo a él, con el tremendo premio de poder compartir unas palabras con Williams: "Él iba a cantar la de She's the one, una canción que en sus conciertos siempre se la canta a una chica y, cuando bajo las escaleras, se acercó a mí y estuvimos hablando un rato. Me dijo que tenía unos ojos bonitos, que iba a tener una vida larga, muy gracioso. Nos dio la mano a las dos y fue muy mágico", relata Patricia.

Lo que a buen seguro iba a ser una noche emocionante para ellas dos, se conviertió en un recuerdo imborrable en su memoria. Robbie Williams ejerció como lo que es, una leyenda de la música pop que se debe a su público. Un público apasionado que se encarna en la figura de Patricia y Laura, las dos personas con más suerte en el Granca Live Fest.