Casting de 'Gran Hermano' en Canarias: de aspirantes sin redes a militares o profesionales de la tanatopraxia

'Gran Hermano' está a la vuelta de la esquina. Aunque no se sabe la fecha exacta en la que Telecinco volverá a abrir la casa más famosa de la televisión, lo más probable es que sea tras el periodo estival. Con la nueva temporada llegan los nuevos programas y es habitual que septiembre sea un mes de inicio en las cadenas, más aún teniendo en cuenta que Mediaset acaba de estrenar 'Supervivientes: All Stars'.

Lo que sí que sabemos desde hace semanas es que la productora ya ha comenzado el casting por todo el país y Canarias no iba a ser menos. De aquí han salido personajes como Amor Romeira, Fayna Bethencourt, Nicola di Matteo, Noemí Merino o Marta Peñate, por ejemplo, por lo que era de esperar que las Islas también fueran elegidas en esta ocasión para la selección. Esta última actualmente concursa en 'Supervivientes: All Stars'.

Está claro que en el Archipiélago hay talento para este tipo de realities y así lo demuestra la pequeña píldora en formato vídeo que 'Gran Hermano' nos ha dejado ver a través de su cuenta de TikTok.

No cabe duda de que este programa arrasa allá por dónde va y, sobre todo, que cuenta con un público muy variado.

Aspirantes

En concreto, en el vídeo grabado en las Islas podemos encontrar perfiles para todos los gustos. Desde quienes viven aislados en el campo a quienes no cuentan con ninguna red social, militares del ejército del aire o una graduada en Relaciones Laborales que cambió de rumbo y estudió Tanatoplaxia.

"He venido explícitamente al casting de 'Gran Hermano' de Lanzarote a Gran Canaria. ¿En el amor? Traumada". Así se define una de las aspirantes.

Otro de los participantes en el casting parece no estar muy convencido con su relación: "Actualmente, tengo pareja, pero es verdad que ella no está demasiado de acuerdo en que salga en 'Gran Hermano', pero uno tiene que mirar por uno mismo".

Y también encontramos a quien parece que no se le da muy bien la convivencia. "He tenido dos convivencias con parejas y después, en la cuarentena, con una amiga. ¿Cuánto hace de la cuarentena, cuatro años? Pues hace cuatro años que no sé nada de esa chica, era mi mejor amiga".

Sin duda, con este tipo de perfiles parece que el casting canario puede ser todo un éxito y, en caso de que finalmente alguno entre en la casa, será todo un acierto.