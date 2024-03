"Amo tener verano todo el año": la declaración de amor a Canarias de una tiktoker catalana

TikTok se ha convertido en la red social de moda entre los jóvenes. Es una plataforma ideal para contar el día a día, anécdotas, imitar bailes o mostrar los lugares más bonitos del mundo.

Vídeos relacionados con Canarias podemos encontrar miles, pero hay uno que ha llamado la atención entre ellos.

Y es que la joven tiktoker Carla (carlaotaola_) ha querido mostrar en uno de sus vídeos lo que podríamos considerar pros y contras de la vida en las Islas. Un día a día que va a menos 'revoluciones' que en su Barcelona natal, pero también hay cosas a las que no ha podido acostumbrarse aún.

Misma frase con distintos ejemplos

En su particular vídeo, Carla enumera las cosas a las que ha podido acostumbrarse y las que no tras un tiempo en Tenerife. Y lo ha hecho repitiendo la misma frase, pero cambiando los temas. Así, con un "Soy una peninsular viviendo en Canarias y claro que...", la joven ha logrado llamar la atención de las más de 56.000 personas que han visto su vídeo.

El lado positivo

Como no podía ser de otra manera, si hay algo que encanta a quienes vienen a vivir a las Islas es el buen tiempo. "Soy una peninsular viviendo en Canarias y claro que amo tener verano todo el año", afirma.

Además de ello, destaca que no echa nada de menos el frío.

Las cosas a las que no se acostumbra

"Claro que me costó acostumbrarme a que todo el mundo, de normal, me llame mi niña". Esta es una de las cosas que parece que más le ha costado, pero también ha expuesto otras cuestiones como que echa de menos conducir, que no a todo el mundo le parece bien que viva en las Islas o que se le escapan expresiones catalanas.

También ha dejado claro que "claro que sigo llamando autobuses a lo que aquí son guaguas".