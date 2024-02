Así fue la charla entre Risto Mejide y su doble del Carnaval de Tenerife: "¿Podrías venir y presentar este programa?"

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha tenido este 2024 disfraces para la historia. Como cada año, el ingenio de los chicharreros sale a relucir para las noches de fiesta pero si hay uno que en esta ocasión ha traspasado las fronteras de la Isla, ese ha sido el de Edei Martin.

Este joven apostó por disfrazarse de Risto Mejide y se plantó en plena calle de la capital con una mesa y unos pulsadores cual jurado de Got Talent para calificar a todo aquel que le apeteciera ser juzgado. Fue tal éxito que incluso el presentador desveló un sentido del humor inusitado y compartió a través de sus redes sociales el video de su imitador.

Pero la cosa no quedó ahí. El pasado lunes Risto Mejide dedicó unos minutos de su programa Todo es Mentira a charlar con Edei Martin, un rato divertido con la fiesta tinerfeña como protagonista y con momentazos gracias al talante del joven isleño.

Para empezar, la conexión en directo arrancó con un Edei Martin reconvertido en el presentador en plena calle Castillo ante el asombro de los que paseaban por esa céntrica zona de Santa Cruz de Tenerife.

El joven se esforzó durante la entrevista en meterse en el papel, hasta tal punto de que aprovechó en más de una ocasión los pulsadores de su mesa. "Yo no doy pase de oro", dijo completamente serio.

Risto Mejide se mostró encantado con la imitación carnavalera y de hecho aseguró sentirse "muy honrado". "Lo he compartido en mis redes porque me ha parecido estupendo", señaló antes de preguntar al joven cómo se le había ocurrido disfrazarse de él.

Edei explicó que todo partió de un gesto de lo más natural: Durante una comida familiar se puso las gafas de su sobrina y ahí empezó todo. "Eres Risto, tío", le dijo alguien de su familia lo que despertó una carcajada generalizada en el restaurante.

"Se rieron hasta en la mesa de al lado, hasta que uno dijo 'para mí es un no'", añadió Edei Martín, antes de señalar que para este Carnaval se dio cuenta de que lo tenía fácil. "En lugar de ir a una tienda de disfraces me fui a Leroy Merlín para hacer la mesa", bromeó.

De hecho, parte de la elaboración de este complemento despertó una de las bromas por parte de Risto Mejide, que al enterarse de que las patas del mueble eran en realidad un andador hinchable no se lo pensó: "Eso me lo puedes prestar". "La verdad es que tiene mucho curro", añadió el presentador.

Además, aprovechó para hacer una pregunta que despertó una carcajada generalizada entre los presentes: "¿Has ligado mucho haciendo de mí, o como yo?". La respuesta de Edei Martín, eso sí, fue igual de ingeniosa: "Si vienes aquí controlas algo, eh".

El joven admitió que gracias a este disfraz casi como cosplay vivió un Carnaval diferente, ya que en lugar de estar de un lado para otro hasta terminar con "los pies doloridos", no se pudo mover del primer sitio donde se plantó con la mesa.

"Era gente, gente, gente... todos querían actuar o bailar y cuando me iba a ir no me dejaban. Fue descomunal", explicó el Risto chicharrero a lo que el auténtico contestó: "Ahora entiendes por qué eso no lo haría gratis ni borracho".

Eso sí, el mejor momento fue cuando Mejide quiso aprovecharse del imitador: "Le quiero dar trabajo", dijo ante el asombro de los colaboradores hasta que completó la frase con ironía. "¿Podrías venir y presentar este programa mientras estoy en mi casa?", concluyó.