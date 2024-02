Una turista británica elige Tenerife para una escapada de tan solo 24 horas

Vivir en Europa ofrece grandes ventajas. Una de ellas es la posibilidad de poder coger un tren o un coche y hacer un road trip (viaje por carretera) o un day trip (viaje de un día) y conocer ciudades cercanas.

Viviendo en Canarias, lo más que se asemeja a estas formas de hacer turismo sería coger un avión o un barco y visitar otra isla. Sin embargo, aunque parece que estamos muy lejos del resto de Europa, no todo el mundo piensa igual.

Y eso lo sabe bien una joven británica que no ha dudado en elegir Tenerife para hacer un day trip y pasar tan solo 24 horas en la Isla.

En su canal de Youtube, la británica ha publicado un vídeo en el que ha contado toda la odisea, que comienza por la noche en el aeropuerto de Edimburgo (Escocia) y acaba en el aeródromo de Tenerife Sur. Sin duda, una travesía no apta para todos los turistas.

¿Cómo surgió la idea?

Como es normal, esta locura de viaje sólo podía surgir de una manera: con un vuelo barato. Y es que cuando uno llega al nivel de experto viajero, buscar chollos se convierte en el hobby favorito. Y está claro que Danielle UK (nombre de su canal de Youtube) lo es.

Danielle UK en Tenerife / E. D.

Según cuenta ella misma en su publicación en esta plataforma de vídeos, ha viajado a diferentes ciudades desde el aeropuerto de Edimburgo: París, Dublín, Londres, Copenhague, Ámsterdam, Roma, Ginebra, Hamburgo... Y a Tenerife también ha viajado en más de una ocasión, alojándose siempre en el hotel Bahía Príncipe Fantasía.

Precisamente como ya conocía la Isla y tenía relación con alguno de los empleados de dicho hotel, decidió 'darse un salto' desde Escocia y pasar un día tomando el sol, paseando por la playa y visitando a sus conocidos.

La experiencia del viaje de un día a Tenerife

Danielle ha contado la experiencia de su último viaje a Tenerife en Youtube, en un vídeo que cuenta con más de 7.000 visualizaciones. Y es que la decisión de pasar un día fuera de casa, pero tener que coger un vuelo de casi cinco horas ha llamado la atención de sus seguidores.

Para llegar a la Isla, la joven encontró un vuelo de Ryanair por tan solo 20 libras (poco más de 23 euros). De hecho, tuvo tanta suerte que tenía toda la fila de asientos para ella, por lo que, además, viajó cómoda y con espacio de sobra, lo que hizo que el viaje incluso pareciese más corto.

Danielle UK / E. D.

La vuelta la consiguió con Easyjet por 55 libras (unos 64 euros). Algo que ella misma tilda de "gracioso", porque pagó más del doble y el vuelo iba lleno, por lo que no tenía tanto espacio. "Hizo que mi vuelo de Ryanair se sintiera como si estuviera volando en primera clase", afirma en su publicación.

Turismo por la Isla

Una vez en Tenerife, la joven decidió ir caminando desde el aeropuerto a Los Abrigos, unos 30 minutos. Pasó por la playa y pudo disfrutar del mar. Visitó el hotel de sus viajes anteriores, para llevar un detallo a sus conocidos, aunque no fue todo tan bien, ya que no se encontraban en el hotel y no pudo verlos. Paseó por la marina, fue al supermercado y volvió al aeropuerto para comer en una franquicia de comida rápida.

E incluso con lo express de la visita, Daniella lo tiene claro: "Tenerife es uno de mis day trips favoritos".