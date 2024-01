Una canaria usuaria de la red social TikTok, @labeuchi, ha puesto en un compromiso al afamado streamer Ibai Llanos. En pleno directo, le ha retado a que adivine de qué isla canaria es ella. Y aunque muchos canarios no hubiéramos tenido ninguna duda en señalar la isla de la que es oriunda, para alquien de la Península es bastante más complicado. Aunque la joven canaria que retaba a Ibai se lo puso bien fácil tirando de pronunciación... ya saben eso de "son lan dó", pero en esta ocasión dijo: "dó donu", para echarse unas risas ella y las decenas de miles de internautas que estaban conectados en ese momento.

"¿Tú eres española y de Canarias?", pregunta Ibai a la joven quien le responde si "no se arriesga a adiniar la isla" de la que es. Y aunque en un primer momento, Ibai Llanos le dice que "sí" sin pensárselo mucho, en seguida se da cuenta de que acertar la pregunta puede ser más difícil de lo que a priori le pudo parecer y lanza un: "No, no, no, para nada. Tú eres española y de Canarias, ya con eso yo he acertado", le dice.

"Vale, tienes puntos por eso", le dice la usuaria de TikTok @labeuchi quien le insiste en ver si puede averiguar de qué isla es.

Ibai acepta y le dice que es de Tenerife Norte, como si del aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna fuera ella. Entonces, ella se envalentona y le da una formidable pista: "Dó donu" y a pesar de esto Ibai insiste en decir que "vamos, eres de Tenerife".

"Dó donu", insiste la joven a lo que Ibai Llanos no cae y le pregunta que "¿Eso dónde está?. La tiktoker se ríe y le confiesa que es de "Gran Canaria".