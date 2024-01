Miles de canarios, como millones de personas en todo el mundo, han crecido viendo los dibujos animados de la familia Simpson en la televisión. Su icónico pueblo, Springfield, está grabado en las retina de todos los seguidores desde 1989, cuando en diciembre de ese año comenzaron a emitirse los primeros capítulos de esta peculiar familia con el tono de piel amarillo.

Quien iba a imaginar, que más de 30 años después, muchos sigan disfrutando con esta serie, aunque su audiencia haya caído en las últimas temporadas porque la generación que empezó a verla muestra ahora otros intereses y las nuevas no la han acogido tan masivamente.

Sin embargo, sigue siendo una serie mítica, por sus críticas ácidas como por el estilo creado por el dibujante, productor de televisión y escritor estadounidense Matt Groening. Y si alguien quiere saber cómo sería su pueblo natal dibujado al estilo de Los Simpson, un creador de contenido en TikTok lo ha hecho posible gracias a un programa de Inteligencia Artificial. Y ha tenido tan buena acogida que su creación tiene más de 160.000 likes y cientos de comentarios pidiendo que haga más creaciones para ver a su municipio como si de un Springfield canario se tratara.

Los Simpson se pasean por Tenerife

Las Islas Canarias, pueblos o municipios como La Matanza, La Victoria, Los Realejos, El Sauzal, La Orotava, el Puertito de Güímar, El Toscal, Vilaflor o Benijos, son solo algunos de los ejemplos que @ia.adrg ha creado y compartido en su página de TikTok con muy buena acogida.

Cientos de comentarios después del primer post, el autor ha realizado tres videos más en los que se muestran otros lugares de canarias como si fueran recreaciones propias de un capítulo de Los Simpson.

Los Simpson

Aquí te contaremos algunos detalles de esta popular serie estadounidense de animación, en formato de comedia de situación, creada por Matt Groening para Fox Broadcasting Company y emitida en varios países del mundo.

La serie es una sátira hacia la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de clase media de ese país (cuyos miembros son Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson) que vive en un pueblo ficticio llamado Springfield.

La familia fue concebida por Groening y poco después se estrenó como una serie de cortos de animación producidos por James L. Brooks. Groening creó una familia disfuncional y nombró a sus personajes en honor a los miembros de su propia familia, sustituyendo su propio nombre por Bart. Los cortos pasaron a formar parte de El show de Tracey Ullman el 19 de abril de 1987, pero después de tres temporadas se decidió convertirlos en una serie de episodios de media hora en horario de máxima audiencia. Constituyó un éxito de la cadena Fox y fue la primera serie de este canal en llegar a estar entre los 30 programas más vistos en la temporada 1992-1993 en Estados Unidos.

Desde su debut el 17 de diciembre de 1989 se han emitido 757 episodios en 35 temporadas. En el final de la decimoctava temporada, el 20 de mayo de 2007, se emitió en Estados Unidos el episodio 400: "You Kent Always Say What You Want". Los días 26 y 27 de julio de 2007 se estrenó Los Simpson: la película, la cual recaudó cerca de 526 millones de dólares en todo el mundo.

Los Simpson ha ganado numerosos premios desde su estreno como serie, incluyendo 24 premios Emmy, 24 premios Annie y un premio Peabody. La revista Time del 31 de diciembre de 1999 la calificó como la mejor serie del siglo XX, y el 14 de enero de 2000 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Los Simpson es una de las series estadounidenses de dibujos animados de mayor duración y el programa estadounidense de animación más largo. El gruñido de fastidio de Homer ha sido incluido en el diccionario Oxford English Dictionary, mientras que la serie ha influido en muchas otras comedias de situación animadas para adultos.