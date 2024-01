Un inocente video de la mañana de Reyes Magos grabando regalos que acaba convirtiéndose en viral. Es lo que le pasó al exjugador del CB Canarias y actual Embajador del Lenovo Tenerife, Nico Richotti en su perfil de TikTok.

La culpa es del juguete que Melchor, Gaspar y Baltasar dejaron a su hija y que acabó en un accidente sin mayor relevancia. El juego, un Owleez rosa y que ronda los 50 euros de coste, es un pequeño búho posado sobre un nido que al activarle un mecanismo empieza a levantar el vuelo.

Aunque pueda resultar simpático ver al pequeño animal de plástico recorrer la habitación, hay que tener en cuenta que coge cualquier dirección. Incluso una inesperada, tal y como atestigua el propio Richotti.

Y es que el que fuera base canarista fue testigo en sus propias carnes del riesgo del juguete. El embajador del Lenovo Tenerife se encontraba grabanado el funcionamiento del animal y al 'despegar' se fue directo a su cara, teléfono móvil mediante.

Lejos de ocultar la anécdota, Richotti optó por compartirlo a través de su perfil de TikTok, en el que cuenta con cerca de 600 seguidores, para avisar de que "el juguete ataca".

Lo que no esperaba el exjugador es que esa publicación se convirtiera en viral: casi dos millones de visualizaciones, tres mil comentarios y alrededor de 280.000 likes. "Cuidado con lo que tus hijos piden a los Reyes", es el título con el que Richotti compartió este video, en el que también se escucha a su pequeña entusiasmada con su nuevo juguete.

Su mascota no tanto. Al perro de la familia se le oye ladrar mientras el búho está en marcha y según explica el propio base en una story al animal no le gustó nada la el vuelo del ave de plástico. Eso sí, a pesar del 'ataque', no hubo mayores consecuencias que unas risas... y el video del momento en Tik Tok.