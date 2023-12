Estamos en tiempos de Navidad y cuando llegan estas fechas una de las actividades más reconocibles de que se acerca el periodo festivo es escuchar villancicos por la calle, en los medios de comunicación o en las redes sociales. Y muchos de esos villancicos se comparten entre los usuarios de las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea. Algunas de esas canciones festivas son archiconocidas al ser transmitidas año tras año, pero otras son nuevas versiones o, simplemente, parten de cero. Y unos resultan ser un exitazo que se convierten en auténticos temas virales.

Y este ha sido el caso del grupo humorístico Abubukaka, que en apenas unas horas ya ha sido escuchado en Twitter por más de 10.000 usuarios, reposteados y cometnados. Los tinerfeños han realizado un villancico con la actualidad que viven miles de canarios apretados por los precios de los alquileres de vivienda, cuando no directamente están buscando un piso para alquilar, pero no lo encuentran porque sencillamente no hay oferta en el mercado inmobiliario.

Esta es la letra completa del satírico villancico:

Este Niño chiquito no tiene cuna, le subieron la renta una fortuna, una fortuna, una fortuna. Este Niño chuiquito no tiene cuna, no tiene cuna.

Su cunita alquilada de larga estancia tuvieron que dejarla, no da ganancia. No da ganacia, no da ganancia. Su cunita alquilada de larga estancia, de larga estancia.

María y José vivían en un portal, ahora es una vivienda vacacional, vacacional, vacacional. María y José vivían en un portal, en un portal.

En el portal de Belén hubo un trapiche, vendieron el pesebre a un fondo buitre. A un fondo buitre, a un fondo buitre. En el portal de Belén hubo un trapiche, hubo un trapiche.

Algunos de los comentarios felicitan al grupo y otros les dan nuevas ideas. Desde luego, que los de Abubukaka han vuelto a dar en la diana de su crítica satírica.