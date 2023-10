Kelly del Pino es una joven canaria de 24 años que, según relata en un vídeo que ha subido a las redes sociales, "no ha tenido una vida fácil" y, sin embargo, ha salido adelante porque se lo "ha currado" y porque defiende que "nunca hay que tirar la toalla". La joven ha grabado un vídeo que ha subido a la red social TikTok explicando cómo ha salido adelante a pesar de no tenerlo fácil. El vídeo acumula ya más de 54.000 visualizaciones y ha sido alabado como todo un ejemplo de superación por los usuarios de esta red social.

"Mi nombre es Kelly y tengo 24 años, vivo sola con mi perro, tengo una carrera universitaria, tengo coche y un buen colchón de ahorros; mi situación es bastante buena, estable, y estoy independizada desde los 18 años", comienza la joven para presentarse en este vídeo que ha subido a su cuenta de TikTok.

"Quizás al escuchar esta presentación puedas pensar que mi vida ha sido fácil; quizás pienses que he tenido suerte o que tengo una familia adinerada, pero no, estás equivocado", resalta Kelly del Pino. Y es aquí, cuando revela los acontecimientos que la llevaron a estar en una casa de acogida desde que tenía 8 años hasta cumplir la mayoría de edad.

Una infancia muy dura

"He tenido una infancia muy, muy dura; he estado en una casa de acogida desde los 8 hasta los 18 años. Mi madre ahora mismo está en una residencia al tener una incapacidad superior al 80 por ciento y mi padre falleció por alcoholismo hace años", revela esta joven quien repite que por su situación familiar ingresó en una casa de acogida.

La joven plantea que quizás haya personas que puedan pensar cómo es posible que esté en una situación tan buena como la que describió al inicio del video, incluso quizás mejor que otras personas de su edad que no han pasado por las dificultades que ella sí que ha vivido. "¿Sabes cómo? Currándomelo y nunca tirando la toalla; nunca tires la toalla".

Kelly del Pino asegura que "no ha sido nada fácil", que ha tenido épocas malas, muchos momentos en los que ha pensado que no va a poder superar dificultades, pero insiste en que al final ha podido con todo "con mi vida encaminada prácticamente, porque se puede con todo si te lo propones, si luchas y no abandonas". "Es importante marcarte objetivos a corto plazo y a largo plazo, y poco a poco vas a conseguir lo que te propongas. Y cuando tengas un momento malo, lo mejor que puedes hacer es respirar, cuidar tu salud mental y si necesitas ir a terapia con psicólogos, vete", relata para añadir que tuvo una época en la que padeció "ataques de ansiedad y episodios de pánico". "No es un camino fácil", revela en un mensaje positivo en el que insiste en que si se lucha por alcanzar metas, "si no abandonas y no tiras la toalla", al final podrás con todo y lograrás tus objetivos.