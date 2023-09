Tener buenas recomendaciones en plataformas como Tripadvisor es lo que todo empresario de desea. Este tipo de páginas se han convertido en indispensables para dar popularidad a los negocios y son muchos los clientes que se fijan en sus puntuaciones y comentarios para elegir entre un local u otro.

Como es lógico, esta puede convertirse en una herramienta de doble filo para algunos negocios, ya que un cliente insatisfecho también puede usarlas para desahogarse y dejar constancia del mal servicio, aunque hay casos en los que el servicio no tiene por qué ser malo, sino que alguna rencilla puede hacer que un usuario publique algún comentario con el que no se está del todo de acuerdo en el negocio.

Sin embargo, en esta ocasión, el comentario es más surrealista que real. Y es que se trata de un mensaje escrito en 2016, que ha sido recuperado ahora y que ha revolucionado las redes. Pero, lo más importante de todo es su autor.

El mensaje: gru gru

Lo más insólito de este mensaje es que ha sido escrito por una ¡paloma!. Sí, parece que este tipo de plataformas da para mucho... y para las bromas también. Aunque el mensaje no ha sido escrito porque sí, sino que parte de una imagen en lo que parece una pizzería italiana en la que se ve a dos palomas picoteando una pizza.

Ante esta ituación, el usuario Gruu tuvo que dejar su propio comentario: "Gruuu gru... gruu... gru... gruuuuu... gru... gruu... gru... gru...".

Aún nos falta descifrar si el mensaje es positivo o negativo.

Viral siete años después

Siete años después de esta publicación en redes se ha vuelto a viralizar. De hecho, son varias las personas que lo han compartido. Sólo en la cuenta de @soycamarero, que ha compartido la imagen con un escueto "Esto de las reseñas se nos va de las manos", cuenta con cerca de 2.000 me gusta.

Esto de las reseñas se nos va de las manos 😂 pic.twitter.com/ndNzyrSWxC — Soy Camarero (@soycamarero) 17 de septiembre de 2023

Pero no ha sido el único. El divulgador Miguel A. Lurueña, que también es doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos, ha reaccionado a esta imagen: "Creo que esta es la mejor valoración que he leído en TripAdvisor". Una publicación que ha llegado a más de 631.000 usuarios de la red social X (antes Twitter) y cuenta con 15.000 me gusta.