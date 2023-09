Los conductores estamos acostumbrados a ver multitud de señales. Las personas somos animales de hábitos, y muchas veces repetimos los mismos trayectos, por lo que vemos las mismas señales.

Esto puede hacer que pasemos por alto otras señales que existen, pero que no son tan comunes y puede que no conozcamos su significado. Esto no quita que, si no la respetamos, nos puede caer una buena sanción.

Una de las señales menos conocidas son las señales damero. Pese al esfuerzo de la Dirección General de Tráfico y de los organismos competentes, este tipo de señales no son conocidas para casi nadie. Ni para las propias perosonas afectadas.

Las señales damero reciben este nombre por su diseño. Están formadas por cuadrados inspirados en un tablero de damas (no es el nombre más original). Se utilizan tanto en ciudad como en carretera y podemos verlas en Canarias.

Según su color, puede ser utilizada para una cosa o para otra. En Canarias las más vistas son las cuadrículas pintadas de blanco y rojo. Esta señal sobre la superficie de la vía sirve para indicar la entrada a una zona de frenada de emergencia.

Suelen situarse en pendientes pronunciadas, en los lados de la vía que van en sentido descendente. En más de una ocasión, cuando los frenos sufren o se sobrecalientan, estas zonas han salvado vidas.

Por eso, los conductores que no respeten la función establecida que tiene este damero, estacionando o parando en esa zona sin haber sido una emergencia, podrán ser castigados con una multa de 200 euros.

Los ciclistas deben aprenderse este otro damero

Los ciclistas han visto como los carilles bici cada vez son más frecuentes ya no solo en las grandes ciudades, sino en trayectos que unen núcleos poblacionales más pequeños. El uso de una señal damera en un carril de este tipo fue vista por primera vez en Barcelona.

En el año 2008, el Ayuntamiento de la capital de Cataluña comenzó a utilizar este tipo de señalización para identificar los pasos de peatones en los carilles bici. Se utiliza para reflejar que los peatones tienes preferencia sobre los ciclistas.

Muchos ciclistas han sido multados por percances ocurridos en esta zona de su vía, donde no tienen preferencia. No respetar un damero urbano puede suponer una sanción de 200 euros, dependiendo del percance y de si puede haber otra persona afectada.