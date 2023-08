Canarias es el destino perfecto para pasar las vacaciones. Son muchos los famosos que eligen el Archipiélago para descansar y disfrutar de unos paisajes de ensueño, pero también para divertirse a lo grande.

La actriz Cristina Castaño, conocida, entre otros, por su papel en 'La que se avecina', se encuentra pasando unos días en Lanzarote, tal y como ha publicado en su cuenta de Instagram.

Unos relajantes días en los que ha disfrutado del confort del hotel en el que se aloja, pero también de los bellos paisajes volcánicos de la Isla.

Sin embargo, la actriz ha deslumbrado en sus redes sociales no solo por sus bonitas instantáneas o su cercanía con sus seguidores, sino por su talento musical.

En su último post ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al comprobar su talento para cantar, interpretando la canción 'Vivo por ella'. Lo curioso de la situación es que no se trata de una actuación programada, sino todo lo contrario. Tal y como ella misma explica en su red social, ha sido del todo improvisado.

Y es que mientras paseaba por el hotel escuchó cantar al grupo que ameniza las noches en el establecimiento y le apeteció cantar.

"Me entraron ganas de cantar con él [el cantante del grupo] al escucharle y le pregunté si tenían el playback de 'Vivo por ella'. Al principio no me reconocieron y creyeron que era una guiri loca y no entendían nada, jajaja…", bromea la actriz en su publicación.

A pesar de ello, sí que fue reconocida por los miembros del grupo y pudo dejarse llevar y deleitar al resto de turistas que se hospedaban en el hotel.

Una noche que, sin duda, ha sido muy especial para Cristina Castaño: "Qué bonito cuando dos personas que no se conocen de nada cantan juntas. Sin prepararlo. Sólo por el placer de cantar. La música es lo que tiene".