El router se ha convertido en un complemento más en nuestros casas. Imprescindible para disfrutar de conexión a internet, esta pequeña caja nos permite estar conectados al mundo con un solo clic.

Tenemos la mala costumbre de dejarlo encendido todo el día, aunque no estemos en casa. En un corto espacio de tiempo puede no pasar nada, pero en tiempos prolongados de ausencia como pueden ser las vacaciones de descanso, no es recomendable dejarlo en funcionamiento.

Y es que el router no para de enviar información y datos desde Internet a distintos dispositivos, como móviles, ordenadores, tablets o televisores inteligentes. Por eso, este verano deberías andarte con cuidado con el uso de este cajetín.

Los motivos

En el momento de irnos de vacaciones, siempre estamos pendientes de la manera de ahorrar problemas durante el viaje y sin dejar pistas de puertas hacia fuera de que no estamos en casa. La televisión o la lavadora son electrodomésticos que desenchufamos cuando nos vamos, al igual que intentamos dejar algunas persianas abiertas para dar la sensación de que hay gente en casa.

En el caso del router, deberías apagarlo. Hay motivos que nos pueden hacer entender esta decisión:

Seguridad . El punto más importante. Como comentábamos antes, el wifi es un punto de envío y recepción de información. Si dejamos nuestro router encendido y sin usarlo, damos vía a libre a cualquier que quiera robarnos la wifi, accediendo a nuestros datos. Si no hay conexión, no hay riesgo.

. El punto más importante. Como comentábamos antes, el wifi es un punto de envío y recepción de información. Si dejamos nuestro router encendido y sin usarlo, damos vía a libre a cualquier que quiera robarnos la wifi, accediendo a nuestros datos. Si no hay conexión, no hay riesgo. Ahorro energético . Este es el más simple. Cuanto más aparatos dejemos sin corriente, menor será la factura de la luz en nuestra ausencia. Y más teniendo en cuenta que el router lo tenemos enchufados las 24 horas del día, por lo que se notará dejarlo de usar.

. Este es el más simple. Cuanto más aparatos dejemos sin corriente, menor será la factura de la luz en nuestra ausencia. Y más teniendo en cuenta que el router lo tenemos enchufados las 24 horas del día, por lo que se notará dejarlo de usar. Problemas en la red. No sabes lo que puede pasar mientras estás fuera de casa. Los problemas en la red eléctrica son propios de los meses de verano debido a las altas temperaturas, por lo que una subida de tensión podría estropear nuestro aparatos... si están enchufados.

Obviamente, esto son consejos de ahorro y seguridad para que puedas irte tranquilo de vacaciones. Si tienes cámaras de seguridad o aparatos que necesitas que funcionen en tu ausencia y lo hacen mediante wifi, no lo apagues y estate atento a todos los consejos que te dejamos por aquí.