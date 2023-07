El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, la ha vuelto a liar en esta campaña electoral. En esta ocasión ha sido ante las cámaras de LaSexta, en el programa Al Rojo Vivo, en el momento en el que comentaba los motivos por los que había suspendido su agenda electoral de este miércoles. El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno cometió un error al referirse a la isla canaria de La Palma como "Palma", lo que pronto generó una reacción en las redes sociales. Y es que no es la primera vez que el líder de los populares se equivoca al nombrar el lugar en el que está de mitin, cambiándolo por cualquier otro. Quizás sean cosas de las campañas electorales en las que los líderes politicos se recorren el país de norte a sur y de este a oeste en apenas dos semanas, visitando varias ciudades en un solo día.

Ya ayer por la tarde, el PP comunicaba que Feijóo suspendía la visita que tenía progrmada para este miércoles en La Palma dado que la isla canaria se encontraba aún en plena lucha contra el incendio forestal que se declaró a primeras horas del pasado sábado.

En sus declaraciones al programa que dirige Ferreras, Feijóo señaló que "valoramos ya desde ayer no ir a Palma porque está ardiendo y porque no me parece razonable hacer mítines en este momento en las Islas Canarias".

Esa pifia ha causado cierto revuelo en las redes sociales en las que muchos canarios han intentado aclararle al líder del PP que la isla que pretendía visitar este miércoles en Canarias se llama "La Palma" y que "Palma se encuentra en otro archipiélago, el balear".

Entre que a "La Palma" la confunde con "Palma" y lo de moverse entre las islas en jet-foil, solo me queda sacarle un mapa a #Feijóo y preguntarle dónde está Canarias, podría llevarme una sorpresa.



¿De verdad hay quien piensa en votar a uno que no sabe nada de #Canarias? https://t.co/Wbw7CPBnyy — Ayoze Rodríguez (@AyozeJRR) 19 de julio de 2023