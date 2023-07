En un mundo en el que la inmediatez suele primar por encima de todo, nos estamos acostumbrando a querer las cosas ahora y ya. Eso también ocurre cuando comenzamos una dieta, que queremos subir de peso o bajar de manera rápida y eficaz. De ahí nacen las conocidas como dietas milagro, que te permiten perder peso de manera rápida sin problemas.

La última en ganar popularidad ha sido la del huevo duro, con la que supuestamente se pueden perder 11 kilos en 2 semanas o, incluso, ir más rápido y perder 5 kilos en 3 días. Obviamente, no es oro todo lo que reluce, así que te contamos todo lo que debes saber sobre esta nueva y curiosa dieta.

¿Cómo hacer la dieta del huevo duro?

Cómo su nombre hace sospechar, esta dieta obliga a consumir los huevos duros en todas las comidas principales, llegando a ingerir entre 3 y 4 huevos diarios. Estos están acompañados de verduras y de frutas, lo que ya nos hace ver que la ingesta de calorías o de carbohidratos es prácticamente nula. Esto es lo que nos lleva a perder peso.

¿Y eso no me dejará con hambre? Una de las características que tiene el huevo duro es que es un alimento muy saciante, a lo que se le suma que su precio es bastante económico. El lado bueno es que este alimento contiene altas cantidades de proteínas de alta calidad, pero no es la mejor forma de perder peso. Incluso, si la seguimos y luego la dejamos, puede provocar el famoso 'efecto rebote'.

Cualidades del huevo duro

El huevo es un alimento curioso. Cuando nos comemos un huevo duro, este contiene en torno a las 70 kcal. Si cambiamos su método de preparación, como puede ser hacernos un huevo frito, el valor calórico aumenta de manera considerable, provocando que pierda calidad como alimento para perder peso.

Si seguimos indagando en sus cualidad, el huevo es un alimento bastante nutritivo. Eso es porque tiene todos los aminoácidos esenciales y proporciona grasas saludables, como el omega-3. Además, aporta minerales como el zinc o el hierro, y cuenta con vitaminas A, D, E, K y B12.

A pesar de todos estos beneficios, nuestra dieta no la podemos basar en un solo alimento, pues existiría un alto riesgo de carencias alimentarias. Además, entre tu y yo, es muy difícil soportar una alimentación basada en la misma comida. A mí me cansa, no sé a ti. Igual que no saber cómo empezar correctamente los ejercicios en el gimnasio.

Problemas derivados del huevo duro

Detrás de las dietas milagro, siempre hay un creador o creadora. En este caso es la segunda, que ha lanzado un libro donde destaca de esta dieta que es "una forma fácil y rápida de perder peso". Que bien suena, pero seguir una dieta basada en el huevo (o en un alimento individual) nos puede provocar un efecto negativo en cuestión de días.

Las restricciones a la hora de meter distintos alimentos en la dieta provoca lo que comentábamos antes, que perdamos el equilibrio de nutrientes esenciales, provocando deficiencias nutricionales que nos afectarían a nuestra salud.

Hay otro concepto importante a la hora de perder peso. Y es que no siempre perdemos peso por la eliminación de grasas. La ausencia de una dieta equilibrada puede hacernos perder peso debido a que la masa muscular disminuye, o incluso por se pierde más agua de la que ingerimos y comienza la deshidratación. Esto es más habitual de lo que parece, pues cuando el cuerpo entra en déficit energético recurre al tejido muscular como fuente principal de energía, lo que provoca una disminución en el metabolismo basal.

El colesterol sería un punto a tener en cuenta en nuestro consumo de huevos diarios. Este alimento tiene un alto nivel de colesterol, lo que puede provocar que, según el patrón de dieta en general o el estilo de vida de cada persona, eleve nuestro niveles de colesterol en el cuerpo.

En definitiva, hay que tener mucho cuidado con las dietas milagro. Si queremos bajar o subir peso de manera segura, lo mejor es consultar con los especialistas de esta rama de la salud y que ellos sean los que nos guíen en nuestro camino por conseguir el objetivo que cada persona quiera.