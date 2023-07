Una de las empresas canarias con mayor auge en los últimos tiempos, Dormitorum, está en boca de todos. Esto se debe a su última acción publicitaria en Madrid, donde ha captado la atención de todo el mundo. ¿El motivo? El doble sentido junto a quién protagoniza la campaña, que no es otro que el actor de películas para adultos Jordi ENP. El eslogan principal no podría ser más directo: "Da igual si te gusta duro, o no".

El mundo de la publicidad es un arte, y en esta ocasión Dormitorum ha basado su campaña publicitaria en utilizar el humor para destacar todas las cualidades con las que cuentan sus colchones. Y es que Jordi ENP se muestra como un verdadero profesional en esto de probar colchones, quién sabe por qué... y han llenado la capital española de imágenes en vallas publicitarias e incluso en el transporte público madrileño. Una campaña agresiva Esta campaña publicitaria se centra en abrir el mercado de la empresa canaria en Madrid, donde llegaron hace apenas un año. Jordi ENP se ha hecho conocido en los últimos tiempos, pasando por distintos programas y podcast de entretenimiento. Por el momento, este movimiento de Dormitorum acumula más de 50,000 'Me gusta' en Instagram, lo que muestra que ha sido un éxito de marketing. Y es que ya lo dice Jordi: "como experto en probar colchocne, ya tengo mi veredicto". De lo que no cabe duda es de la agresividad de la campaña, pues el actor porno sale ligero de ropa... cuando sale con ella, pues en distintos carteles sale tapando sus partes íntimas con almohadas u otros complementos habituales en nuestras camas. Las redes sociales se han hecho eco de esta publicidad y los comentarios humorísticos se suceden constantemente, lo que muestra que se ha viralizado, cumpliendo seguro uno de los objetivos que tendrían marcados los responsables de marketing con esta campaña.